Sonsoles Ónega pide disculpas en directo por su error: "Fue una evidente confusión"

La presentadora ha pedido disculpas por un error cometido durante el programa de ayer, en el que las prisas y el frenético temporal le jugaron una mala pasada.

Sonsoles Ónega

Y ahora Sonsoles se ha volcado en la cobertura del temporal que ha puesto en alerta a casi todo el país. Ayer, nos desplazábamos al sur peninsular, donde la borrasca Leonardo causaba los peores estragos.

Durante la tarde de ayer, Sonsoles Ónega cometió un error que no ha pasado desapercibido en redes sociales. Una confusión por la que ha pedido disculpas en directo. "Ayer nos metimos en un charco y resultó ser una bahía", empezaba diciendo.

Nuestra presentadora ha rectificado, admitiendo que fue "una evidente confusión en una tarde de miles de imágenes". Además, ha terminado diciendo: "Dios tenga en su gloria a quien le ha parecido un error imperdonable y a quien nunca se equivoca".

Testigo del origen de la ruina de Fernando Esteso: "No sabía llevar el dinero y los que había ahí le engañaron"

Atrapados en Casarrubios del Monte (Toledo) por el temporal: "Tenemos niños y enfermos y esto no se puede consentir"

Prado, vecina de Talavera de la Reina, devastada por el temporal: "Ves tu casa que se inunda y no puedes hacer nada"

Las lágrimas de un vecino de Arcos de la Frontera al recordar el desalojo de una residencia: "Lo hemos vivido como una catástrofe"

Las fuertes lluvias han obligado a desalojar a cerca de 4.000 personas. Andalucía continúa en alerta, mientras que los vecinos observan cómo la lluvia no cesa. Juan Carlos tenía a su madre en una residencia de mayores que, por suerte, pudo ser evacuada.

Una psiquiatra, tras el suicidio de tres hermanas al quitarles el móvil sus padres: "El peor castigo es no ser una sociedad protectora"

La prohibición a menores de 16 años de acceder a las redes sociales, anunciada, por Pedro Sánchez copa titulares en España. Lucía Torres, psiquiatra, analiza los efectos que tienen las nuevas tecnologías en los jóvenes tras un trágico suceso.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Roberto Leal antes de entregar el bote en Pasapalabra

Ángeles se redime con la resolución de un panel por 750€ tras las pérdidas sufridas anteriormente

Ángeles se redime con la resolución de un panel por 750€ tras las pérdidas sufridas anteriormente

Un giro decisivo permite a Adrián quedarse con 5.000€ arrebatando el dinero a Ángeles

