Sonsoles Ónega pide disculpas en directo por su error: "Fue una evidente confusión"

Y ahora Sonsoles se ha volcado en la cobertura del temporal que ha puesto en alerta a casi todo el país. Ayer, nos desplazábamos al sur peninsular, donde la borrasca Leonardo causaba los peores estragos.

Durante la tarde de ayer, Sonsoles Ónega cometió un error que no ha pasado desapercibido en redes sociales. Una confusión por la que ha pedido disculpas en directo. "Ayer nos metimos en un charco y resultó ser una bahía", empezaba diciendo.

Nuestra presentadora ha rectificado, admitiendo que fue "una evidente confusión en una tarde de miles de imágenes". Además, ha terminado diciendo: "Dios tenga en su gloria a quien le ha parecido un error imperdonable y a quien nunca se equivoca".