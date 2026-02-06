Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Retos | Programa 5

¡Al límite! Willy Bárcenas sufre con sus miedos en la Escafandra Mortal

El cantante se ha enfrentado a la terrible prueba de la Escafandra Mortal, un reto que ha llevado al cantante al límite.

¡Al límite! Willy Bárcenas sufre con sus miedos en la Escafandra Mortal

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Willy Bárcenas se ha mostrado muy inseguro durante los ensayos. La prueba requiere de concentración y paciencia. “La sensación es que estás apresado” ha confesado, con la ayuda de Jorge Ventosa, el cantante principal de Taburete se enfrenta a una de las pruebas más complicadas de El Desafío.

Willy Bárcenas: “Da mucha claustrofobia”

La prueba a la que se ha enfrentado Willy Bárcenas esta semana está considerada “maldita” ya que nunca se ha conseguido superar en ediciones anteriores. Los concursantes que se han enfrentado a la ‘Escafandra Mortal’ han sido Lola Lilita y Pepe Navarro, este último estuvo cerca de lograr superarla.

Para añadir aún más dificultad, Willy Bárcenas ha tenido que enfrentarse a un mayor número de llaves que en ediciones anteriores. El concursante ha tenido 10 llaves, 7 malas y 3 que eran las correctas.

¿Habrá conseguido Willy Bárcenas ser el primer concursante de El Desafío en superar la ‘Escafandra Mortal’? Descúbrelo viendo el vídeo.

Así ha quedado el ranking general tras el tercer programa de El Desafío

Así ha quedado el ranking general tras el tercer programa de El Desafío

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

¡Al límite! Willy Bárcenas sufre con sus miedos en la Escafandra Mortal

¡Al límite! Willy Bárcenas sufre con sus miedos en la Escafandra Mortal

Jessica Goicoechea deslumbra con un número de Quick Change lleno de ritmo y estilo

Jessica Goicoechea deslumbra con sus cambios de estilo

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val: “Yo no puedo decir que no

La espectacular coreografía de Eva Soriano
Retos | Programa 5

La espectacular coreografía de Eva Soriano: “A mí me gusta mucho hacer los pasos prohibidos”

La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos
Retos | Programa 5

La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos: “Es extraordinario”

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra
Retos | Programa 5

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra al ritmo de Piratas del Caribe: “Es un honor”

La celebrity se ha enfrentado al reto de acompañar con varios instrumentos de percusión la orquesta de Constantino.

Buen debut: Óscar presiona a Édgar en El Rosco con una primera vuelta de 18 aciertos
El Rosco | 6 de febrero

Buen debut: Óscar presiona a Édgar en El Rosco con una primera vuelta de 18 aciertos

Los dos concursantes han protagonizado el primer duelo tras el bote ganado por Rosa, luchando por un bote que ha vuelto a partir de 100.000 euros.

Roberto Leal descubre cómo se les da La Pista a Óscar y a Édgar: “Es un homenaje a Rosa y Manu”

Roberto Leal descubre cómo se les da La Pista a Óscar y a Édgar: “Es un homenaje a Rosa y Manu”

“Con resaca emocional”: Así vivieron los invitados el histórico bote de Rosa en Pasapalabra

“Con resaca emocional”: Así vivieron los invitados el histórico bote de Rosa en Pasapalabra

¿Quiénes son Óscar y Édgar? Los nuevos concursantes de Pasapalabra que relevan a Manu y Rosa

¿Quiénes son Óscar y Édgar? Los nuevos concursantes de Pasapalabra que relevan a Manu y Rosa

Publicidad