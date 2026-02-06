¡Al límite! Willy Bárcenas sufre con sus miedos en la Escafandra Mortal

Willy Bárcenas se ha mostrado muy inseguro durante los ensayos. La prueba requiere de concentración y paciencia. “La sensación es que estás apresado” ha confesado, con la ayuda de Jorge Ventosa, el cantante principal de Taburete se enfrenta a una de las pruebas más complicadas de El Desafío.

La prueba a la que se ha enfrentado Willy Bárcenas esta semana está considerada “maldita” ya que nunca se ha conseguido superar en ediciones anteriores. Los concursantes que se han enfrentado a la ‘Escafandra Mortal’ han sido Lola Lilita y Pepe Navarro, este último estuvo cerca de lograr superarla.

Para añadir aún más dificultad, Willy Bárcenas ha tenido que enfrentarse a un mayor número de llaves que en ediciones anteriores. El concursante ha tenido 10 llaves, 7 malas y 3 que eran las correctas.

¿Habrá conseguido Willy Bárcenas ser el primer concursante de El Desafío en superar la ‘Escafandra Mortal’? Descúbrelo viendo el vídeo.