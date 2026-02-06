Retos | Programa 5
¡Al límite! Willy Bárcenas sufre con sus miedos en la Escafandra Mortal
El cantante se ha enfrentado a la terrible prueba de la Escafandra Mortal, un reto que ha llevado al cantante al límite.
Publicidad
Willy Bárcenas se ha mostrado muy inseguro durante los ensayos. La prueba requiere de concentración y paciencia. “La sensación es que estás apresado” ha confesado, con la ayuda de Jorge Ventosa, el cantante principal de Taburete se enfrenta a una de las pruebas más complicadas de El Desafío.
La prueba a la que se ha enfrentado Willy Bárcenas esta semana está considerada “maldita” ya que nunca se ha conseguido superar en ediciones anteriores. Los concursantes que se han enfrentado a la ‘Escafandra Mortal’ han sido Lola Lilita y Pepe Navarro, este último estuvo cerca de lograr superarla.
Para añadir aún más dificultad, Willy Bárcenas ha tenido que enfrentarse a un mayor número de llaves que en ediciones anteriores. El concursante ha tenido 10 llaves, 7 malas y 3 que eran las correctas.
¿Habrá conseguido Willy Bárcenas ser el primer concursante de El Desafío en superar la ‘Escafandra Mortal’? Descúbrelo viendo el vídeo.
Publicidad