Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Retos | Programa 5

Jessica Goicoechea deslumbra con sus cambios de estilo

La influencer ha derrochado glamur con sus innumerables cambios de modelito en su coreografía.

Jessica Goicoechea deslumbra con un número de Quick Change lleno de ritmo y estilo

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Una de las tareas más difíciles en el día a día es elegir qué outfit ponerse. Jessica Goicoechea ha superado el reto con creces, en su prueba Quick Change en la que ha tenido que aprender a cambiarse de ropa en apenas segundos.

Jessica Goicoechea deslumbra con un número de Quick Change lleno de ritmo y estilo

“Estoy acojonada”, ha confesado la modelo durante los ensayos. La prueba le ha hecho mezclar varias cualidades, pero sobre todo es esencial la velocidad de ejecución.

Al ritmo de “Bang-Bang”, Goicoechea ha realizado una actuación muy completa, enseñando infinidad de modelitos que como ella ha confesado, “es magia”.

“Ojalá cambiarme en un segundo siempre”, le ha confesado la influencer a Roberto Leal antes de la actuación. Jessica Goicoechea ha realizado una coreografía muy completa, acompañada de su coach y con la ayuda de algunos trucos, ha conseguido ocultar el truco en todo momento.

Hasta siete conjuntos ha vestido la modelo durante la coreografía, con un espectacular final entre confeti dorado, con el que ha puesto el broche de oro a la prueba.

Así ha quedado el ranking general tras el tercer programa de El Desafío

Así ha quedado el ranking general tras el tercer programa de El Desafío

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Jessica Goicoechea deslumbra con un número de Quick Change lleno de ritmo y estilo

Jessica Goicoechea deslumbra con sus cambios de estilo

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val: “Yo no puedo decir que no

La espectacular coreografía de Eva Soriano

La espectacular coreografía de Eva Soriano: “A mí me gusta mucho hacer los pasos prohibidos”

La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos
Retos | Programa 5

La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos: “Es extraordinario”

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra
Retos | Programa 5

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra al ritmo de Piratas del Caribe: “Es un honor”

Buen debut: Óscar presiona a Édgar en El Rosco con una primera vuelta de 18 aciertos
El Rosco | 6 de febrero

Buen debut: Óscar presiona a Édgar en El Rosco con una primera vuelta de 18 aciertos

Los dos concursantes han protagonizado el primer duelo tras el bote ganado por Rosa, luchando por un bote que ha vuelto a partir de 100.000 euros.

Roberto Leal descubre cómo se les da La Pista a Óscar y a Édgar: “Es un homenaje a Rosa y Manu”
Mejores momentos | 6 de febrero

Roberto Leal descubre cómo se les da La Pista a Óscar y a Édgar: “Es un homenaje a Rosa y Manu”

El presentador ha bromeado con el legado que han dejado la coruñesa y el madrileño en la prueba musical antes de comprobar que los dos nuevos concursantes siguen sus pasos.

“Con resaca emocional”: Así vivieron los invitados el histórico bote de Rosa en Pasapalabra

“Con resaca emocional”: Así vivieron los invitados el histórico bote de Rosa en Pasapalabra

¿Quiénes son Óscar y Édgar? Los nuevos concursantes de Pasapalabra que relevan a Manu y Rosa

¿Quiénes son Óscar y Édgar? Los nuevos concursantes de Pasapalabra que relevan a Manu y Rosa

Sara Carbonero

Paloma García-Pelayo, sobre el comunicado de Sara Carbonero: "Aunque ya no duele, lo ha pasado muy mal"

Publicidad