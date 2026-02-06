Jessica Goicoechea deslumbra con sus cambios de estilo

Una de las tareas más difíciles en el día a día es elegir qué outfit ponerse. Jessica Goicoechea ha superado el reto con creces, en su prueba Quick Change en la que ha tenido que aprender a cambiarse de ropa en apenas segundos.

“Estoy acojonada”, ha confesado la modelo durante los ensayos. La prueba le ha hecho mezclar varias cualidades, pero sobre todo es esencial la velocidad de ejecución.

Al ritmo de “Bang-Bang”, Goicoechea ha realizado una actuación muy completa, enseñando infinidad de modelitos que como ella ha confesado, “es magia”.

“Ojalá cambiarme en un segundo siempre”, le ha confesado la influencer a Roberto Leal antes de la actuación. Jessica Goicoechea ha realizado una coreografía muy completa, acompañada de su coach y con la ayuda de algunos trucos, ha conseguido ocultar el truco en todo momento.

Hasta siete conjuntos ha vestido la modelo durante la coreografía, con un espectacular final entre confeti dorado, con el que ha puesto el broche de oro a la prueba.