Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Retos | Programa 5

La guerrera Patricia Conde impecable en su reto de puntería

Patricia Conde es una de las concursantes que más está sorprendiendo en esta sexta edición de El Desafío. Siempre con una sonrisa en la cara, la presentadora está dejando muy buenas actuaciones en el programa.

La guerrera Patricia Conde impecable en su reto de puntería

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

El buen rollo con su coach Roberto, ha dejado momentos divertidos, con algún otro piropo al que Eduardo Navarrete ha pedido un aplauso añadiendo, “poco se habla de la calidad de los coaches”.

Durante los ensayos, Patricia Conde ha tenido su primera toma de contactos con la marcadora, a lo que ella ha renombrado como “pistolita”, parodiando la película de Torrente. “No tiene punto de mira”, ha señalado sorprendida la humorista a la hora de apuntar, un elemento que complica aún más la prueba.

Durante el reto, Patricia Conde ha estado espectacular, acertando a la primera el desafío de acertar en la manzana que su coach sostenía en la cabeza. En la segunda fase, ha aumentado la complejidad y balanceándose como un péndulo, ha derribado un globo de agua que colgaba a varios metros de ella.

Una gran ovación ha estallado en el plató tras el momentazo de la concursante.

El divertido regreso de Mario Vaquerizo a El Desafío

El regreso de Mario Vaquerizo a El Desafío: “¿Habéis echado de menos mi incontinencia verbal?”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

La guerrera Patricia Conde impecable en su reto de puntería

La guerrera Patricia Conde impecable en su reto de puntería

¡Al límite! Willy Bárcenas sufre con sus miedos en la Escafandra Mortal

¡Al límite! Willy Bárcenas sufre con sus miedos en la Escafandra Mortal

Jessica Goicoechea deslumbra con un número de Quick Change lleno de ritmo y estilo

Jessica Goicoechea deslumbra con sus cambios de estilo

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val
Invitada | Programa 5

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val: “Yo no puedo decir que no

La espectacular coreografía de Eva Soriano
Retos | Programa 5

La espectacular coreografía de Eva Soriano: “A mí me gusta mucho hacer los pasos prohibidos”

La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos
Retos | Programa 5

La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos: “Es extraordinario”

Los dos concursantes se enfrentan en un duelo de habilidad y suerte en el que tendrán que superar el puente de cristal.

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra
Retos | Programa 5

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra al ritmo de Piratas del Caribe: “Es un honor”

La celebrity se ha enfrentado al reto de acompañar con varios instrumentos de percusión la orquesta de Constantino.

Buen debut: Óscar presiona a Édgar en El Rosco con una primera vuelta de 18 aciertos

Buen debut: Óscar presiona a Édgar en El Rosco con una primera vuelta de 18 aciertos

Roberto Leal descubre cómo se les da La Pista a Óscar y a Édgar: “Es un homenaje a Rosa y Manu”

Roberto Leal descubre cómo se les da La Pista a Óscar y a Édgar: “Es un homenaje a Rosa y Manu”

“Con resaca emocional”: Así vivieron los invitados el histórico bote de Rosa en Pasapalabra

“Con resaca emocional”: Así vivieron los invitados el histórico bote de Rosa en Pasapalabra

Publicidad