La guerrera Patricia Conde impecable en su reto de puntería

El buen rollo con su coach Roberto, ha dejado momentos divertidos, con algún otro piropo al que Eduardo Navarrete ha pedido un aplauso añadiendo, “poco se habla de la calidad de los coaches”.

Durante los ensayos, Patricia Conde ha tenido su primera toma de contactos con la marcadora, a lo que ella ha renombrado como “pistolita”, parodiando la película de Torrente. “No tiene punto de mira”, ha señalado sorprendida la humorista a la hora de apuntar, un elemento que complica aún más la prueba.

Durante el reto, Patricia Conde ha estado espectacular, acertando a la primera el desafío de acertar en la manzana que su coach sostenía en la cabeza. En la segunda fase, ha aumentado la complejidad y balanceándose como un péndulo, ha derribado un globo de agua que colgaba a varios metros de ella.

Una gran ovación ha estallado en el plató tras el momentazo de la concursante.