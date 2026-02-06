Roberto Leal descubre cómo se les da La Pista a Óscar y a Édgar: “Es un homenaje a Rosa y Manu”

El duelo entre concursantes en La Pista tiene dos nuevos protagonistas: Óscar y Édgar se han estrenado en la prueba musical, con la curiosidad de si se les iba a dar mejor que a Manu y a Rosa. Inevitablemente, Roberto Leal ha recordado a la ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra y al concursante con el récord de longevidad. “Siempre lo vamos a recordar con mucho cariño que eran dos auténticas máquinas en la música”, ha ironizado el presentador. De momento, lo que se vive en el plató es la resaca emocional del hito del programa anterior.

Óscar y Édgar han debutado en La Pista con una canción del año 1998. El alcalaíno se ha animado a probar suerte cantando: “Esa cosita que sube y que baja”. Las bromas se han sucedido con este ‘Mete-mete’ de King África. Por su parte, el concursante azul ha respondido ‘La bomba’. Después han descubierto que han estado bien orientados con el cantante, pero que les faltaba la canción.

Pese a los siguientes intentos, el duelo ha llegado a la pista del título con otras palabras. Roberto ha comprobado que, pese al relevo, los nuevos mantenía el nivel de sus predecesores. “Es un homenaje a Rosa y Manu”, ha concluido. ¡Revívelo en el vídeo!