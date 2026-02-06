Antena3
La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos: “Es extraordinario”

Los dos concursantes se enfrentan en un duelo de habilidad y suerte en el que tendrán que superar el puente de cristal.

La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos

Carmen Pardo
El reto es superar un puente con plataformas de cristal, en las que habrá que decidir cuáles pisar y cuáles no.

Eduardo Navarrete y José Yélamo han comenzado su pique en los ensayos, el presentador ve al modista herido, pero eso le ha podido hacer más fuerte. Eduardo Navarrete, por su parte ha dado todo durante las prácticas pese a que no se ha visto del todo fino en la prueba, “vais a acabar conmigo”.

Eduardo Navarrete en su duelo con José Yélamo

Ha comenzado Navarrete con la prueba, en la que no ha podido contener la frustración; “¿por qué hacéis esto? Tras haber memorizado el recorrido en apenas unos segundos ha tenido que superar el puente, antes le ha dedicado la prueba a su madre.

Después de la actuación del diseñador, le ha tocado el turno a José Yélamo. Tras haber estado toda la prueba de su compañero con los ojos cerrados, le ha tocado memoriza rus mapa, sin aún conocer el resultado de su compañero. Con un rostro más serio el presentador se ha enfrentado a la difícil prueba.

Con mucha habilidad y memoria, José Yélamo ha conseguido superar El Puente a una increíble velocidad. 33 segundos para pasar la prueba, una histórica marca que se ha acercado a la de Gotzon.

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra al ritmo de Piratas del Caribe: “Es un honor”

Roberto Leal ha dado la bienvenida a los dos nuevos concursantes, un día después del hito de Rosa como ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra.

Paloma García-Pelayo, sobre el comunicado de Sara Carbonero: "Aunque ya no duele, lo ha pasado muy mal"

Tras su ingreso hospitalario en Lanzarote a principios de año, Sara Carbonero continúa su recuperación en Madrid acompañada de los suyos. Con motivo de su cumpleaños, la periodista ha publicado unas palabras hablando de su estado de salud.

Consuelo deja toda su herencia a su perro: "Mi hijo es muy amante de los animales y por suerte no lo necesita"

Juana pierde la casa rural que regentaba en Benaoján (Málaga) por el temporal: "Nos han desalojado"

VÍDEO INÉDITO: Las trampas de Joaquín en la máquina recreativa japonesa

