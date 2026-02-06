La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos: “Es extraordinario”

El reto es superar un puente con plataformas de cristal, en las que habrá que decidir cuáles pisar y cuáles no.

Eduardo Navarrete y José Yélamo han comenzado su pique en los ensayos, el presentador ve al modista herido, pero eso le ha podido hacer más fuerte. Eduardo Navarrete, por su parte ha dado todo durante las prácticas pese a que no se ha visto del todo fino en la prueba, “vais a acabar conmigo”.

Ha comenzado Navarrete con la prueba, en la que no ha podido contener la frustración; “¿por qué hacéis esto? Tras haber memorizado el recorrido en apenas unos segundos ha tenido que superar el puente, antes le ha dedicado la prueba a su madre.

Después de la actuación del diseñador, le ha tocado el turno a José Yélamo. Tras haber estado toda la prueba de su compañero con los ojos cerrados, le ha tocado memoriza rus mapa, sin aún conocer el resultado de su compañero. Con un rostro más serio el presentador se ha enfrentado a la difícil prueba.

Con mucha habilidad y memoria, José Yélamo ha conseguido superar El Puente a una increíble velocidad. 33 segundos para pasar la prueba, una histórica marca que se ha acercado a la de Gotzon.