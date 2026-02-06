Antena3
Juana pierde la casa rural que regentaba en Benaoján (Málaga) por el temporal: "Nos han desalojado"

La borrasca Leonardo se marcha dejando a medio país sumido en el caos: desalojos, destrozos e, incluso, una mujer fallecida a causa del temporal. Juana ha perdido su negocio, una casa rural que ha quedado sumergida bajo el agua

Aunque Leonardo se despide hoy, el temporal dista mucho de dar tregua. El mal tiempo sigue golpeando con fuerza a Andalucía, y también a Extremadura y Castilla-La Mancha, donde solo en territorio andaluz más de 8.000 personas han tenido que abandonar sus casas.

El paso de Leonardo ha dejado un rastro de caos: municipios anegados, vías intransitables y numerosos daños materiales. Y lo peor es que la calma no llega. En cuanto esta borrasca pierda fuerza, irrumpirá otra más: Marta.

En el municipio malagueño de Benaoján, muchos vecinos han tenido que ser desalojados. Uno de ellos es Juana, una mujer que regenta una casa rural que ha quedado completamente anegada. "Hoy también me entraban clientes y lo hemos tenido que cancelar", advierte.

La combinación de los efectos de Leonardo con la inminente llegada de Marta mantiene en alerta a las autoridades, que insisten en extremar la prudencia ante una situación meteorológica aún muy complicada.

