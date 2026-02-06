Antena3
“Con resaca emocional”: Así vivieron los invitados el histórico bote de Rosa en Pasapalabra

Mariam Hernández, Fernando Ramos, Pablo Rivero y Merche han contado cómo vivieron el momento en el que Rosa acertaba las 25 letras de El Rosco.

Alberto Mendo
Sólo unos cuantos privilegiados han podido vivir en directo en el plató de Pasapalabra cómo Rosa se convertía en ganadora del mayor bote en la historia del concurso.Mariam Hernández, Fernando Ramos, Pablo Rivero y Merche fueron el cuarteto de invitados testigo de ese Rosco inolvidable con el que la coruñesa se llevó 2.716.000 euros.

El Rosco completo con el que Rosa Rodríguez ha ganado el bote de Pasapalabra

Miriam ha revelado que, cuando Rosa estaba a sólo una letra de la gesta, los cuatro invitados se agarraron de la mano. También ha contado cómo, durante la celebración, estuvo “llorando” de lo “emocionante” que fue el momento. Fernando ha bromeado con que la noche la pasó desvelando por si recibía algún bizum de la concursante. Ya en serio, ha reconocido que fue impactante ver “en directo cómo alguien está cambiando la vida”.

Pablo ha expresado “un poco de penita” por Manu, una sensación que ha aprovechado Roberto Leal para asegurar que ambos se merecían el éxito y que, en cualquier caso, el madrileño se ha llevado un premio de 270.600 euros y “los honores” de ser el concursante más longevo en la historia de Pasapalabra. Por último, Merche ha contado cómo vivió “el momentazo”. “Pegué un grito porque no me lo esperaba para nada”, ha afirmado. ¡No te pierdas todas las reacciones en el vídeo!

