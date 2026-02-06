Antena3
Retos | Programa 5

La espectacular coreografía de Eva Soriano: “A mí me gusta mucho hacer los pasos prohibidos”

La presentadora asume un reto de concentración y equilibrio para subir puestos en la tabla de clasificación.

Carmen Pardo
Eva Soriano ha tenido que realizar una prueba en los que ha enfrentado varios retos distintos, entro los que estaban; memorizar la coreografía, coordinar las palas de ping-pong y hasta tener que hablar en inglés o italiano con sus compañeros de baile.

Eva Soriano ante un doble reto

La presentadora ha confesado que a ella le gusta “hacer los pasos prohibidos en las discotecas”. Se ha enfrentado a una prueba que parece fácil aparentemente, pero no lo es, la dificultad ha estado presente en todo momento, desde la hora de comunicarse entre los bailarines hasta la seriedad del grupo de baile.

La coreografía ha sido una mezcla de pasos coordinados entre los catorce miembros del grupo y Eva Soriano, quien ha estado esplendida en su actuación.

Al terminar se han fundido todos en un abrazo que demostraba el disfrute que ha supuesto la prueba para la presentadora.

Mariam Hernández, Fernando Ramos, Pablo Rivero y Merche han contado cómo vivieron el momento en el que Rosa acertaba las 25 letras de El Rosco.

