Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Invitada | Programa 5

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val: “Yo no puedo decir que no

La cantante ha tenido que superar la fina barra de metal mientras mantenía el equilibrio para no caerse. ¿Habrá logrado superar el reto?

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Edurne ha irrumpido en el quinto programa de El Desafío con una prueba muy complicada, realizar equilibrismo sobre una barra de metal mientras avanza de una plataforma a otra.

La cantante se ha mostrado nerviosa, pero ha insistido en su gran competitividad y ha mostrado las ganas que tenía de superar el reto.

“Me gusta superarme a mí misma, soy muy competitiva”, ha confesado Edurne durante los ensayos. Un reto nuevo para ella que le llevará al límite.

Los complicados ensayos de Edurne

La prueba no solo tenía la complejidad de mantener el equilibrio, sino que también ha tratado de mantener la calma y la respiración en todo momento, un paso en falso y el reto se acababa.

Para aumentar la dificultas, Juan del Val le ha añadido un poco de picante, una vez superada la prueba, le ha pedido a la invitada que diese media vuelta y volviese a pasar en sentido contrario.

Edurne ha demostrado que sería una concursante perfecta para una edición futura de El Desafío, pero ¿habrá superado la prueba?

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío: “Esta va para los niños con patologías congénitas de Menudos Corazones”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val: “Yo no puedo decir que no

La espectacular coreografía de Eva Soriano

La espectacular coreografía de Eva Soriano: “A mí me gusta mucho hacer los pasos prohibidos”

La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos

La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos: “Es extraordinario”

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra
Retos | Programa 5

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra al ritmo de Piratas del Caribe: “Es un honor”

Buen debut: Óscar presiona a Édgar en El Rosco con una primera vuelta de 18 aciertos
El Rosco | 6 de febrero

Buen debut: Óscar presiona a Édgar en El Rosco con una primera vuelta de 18 aciertos

Roberto Leal descubre cómo se les da La Pista a Óscar y a Édgar: “Es un homenaje a Rosa y Manu”
Mejores momentos | 6 de febrero

Roberto Leal descubre cómo se les da La Pista a Óscar y a Édgar: “Es un homenaje a Rosa y Manu”

El presentador ha bromeado con el legado que han dejado la coruñesa y el madrileño en la prueba musical antes de comprobar que los dos nuevos concursantes siguen sus pasos.

“Con resaca emocional”: Así vivieron los invitados el histórico bote de Rosa en Pasapalabra
Mejores momentos | 6 de febrero

“Con resaca emocional”: Así vivieron los invitados el histórico bote de Rosa en Pasapalabra

Mariam Hernández, Fernando Ramos, Pablo Rivero y Merche han contado cómo vivieron el momento en el que Rosa acertaba las 25 letras de El Rosco.

¿Quiénes son Óscar y Édgar? Los nuevos concursantes de Pasapalabra que relevan a Manu y Rosa

¿Quiénes son Óscar y Édgar? Los nuevos concursantes de Pasapalabra que relevan a Manu y Rosa

Sara Carbonero

Paloma García-Pelayo, sobre el comunicado de Sara Carbonero: "Aunque ya no duele, lo ha pasado muy mal"

Consuelo perro

Consuelo deja toda su herencia a su perro: "Mi hijo es muy amante de los animales y por suerte no lo necesita"

Publicidad