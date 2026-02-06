Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val: “Yo no puedo decir que no

Edurne ha irrumpido en el quinto programa de El Desafío con una prueba muy complicada, realizar equilibrismo sobre una barra de metal mientras avanza de una plataforma a otra.

La cantante se ha mostrado nerviosa, pero ha insistido en su gran competitividad y ha mostrado las ganas que tenía de superar el reto.

“Me gusta superarme a mí misma, soy muy competitiva”, ha confesado Edurne durante los ensayos. Un reto nuevo para ella que le llevará al límite.

La prueba no solo tenía la complejidad de mantener el equilibrio, sino que también ha tratado de mantener la calma y la respiración en todo momento, un paso en falso y el reto se acababa.

Para aumentar la dificultas, Juan del Val le ha añadido un poco de picante, una vez superada la prueba, le ha pedido a la invitada que diese media vuelta y volviese a pasar en sentido contrario.

Edurne ha demostrado que sería una concursante perfecta para una edición futura de El Desafío, pero ¿habrá superado la prueba?