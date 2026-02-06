Antena3
María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra al ritmo de Piratas del Caribe: “Es un honor”

La celebrity se ha enfrentado al reto de acompañar con varios instrumentos de percusión la orquesta de Constantino.

Carmen Pardo
María José Campanario se ha mostrado emocionada antes de la prueba, los nervios estaban a flor en los que se nota la presión de este quinto programa. Durante los ensayos, la mujer de Jesulín ha resaltado la dificultad de la prueba, el esfuerzo de concentración y loas horas de práctica que requiere estar a la altura de la Film Symphony Orchestra.

María José Campanario se enfrenta a un reto para el oído

El reto ha comenzado interpretando la sintonía del fontanero más famoso de los últimos tiempos, el videojuego Mario Bross. Campanario ha acompañado la música con el xilófono bajo el mando de Constantino.

Continuando con la exhibición, la concursante ha deleitado a todos los presentes con la música de Harry Potter y de la película de aventuras Piratas del Caribe con un instrumento llamado Hang.

Para acabar por todo lo alto su actuación, María José Campanario ha cogido los platillos poniendo el broche final al concierto. La ovación se ha extendido por todo el público mientras sus compañeros aplaudían boquiabiertos.

Patricia Conde y Jessica Goicoechea se enfrentan en El Puente: “Odio esta prueba”

Patricia Conde y Jessica Goicoechea se enfrentan en El Puente: “Odio esta prueba”

