El Rosco | 6 de febrero

Buen debut: Óscar presiona a Édgar en El Rosco con una primera vuelta de 18 aciertos

Los dos concursantes han protagonizado el primer duelo tras el bote ganado por Rosa, luchando por un bote que ha vuelto a partir de 100.000 euros.

Alberto Mendo
Publicado:

Una nueva etapa ha comenzado en Pasapalabra: con nuevos concursantes y con un bote que nace desde los 100.000 euros. Óscar y Édgar han sido los protagonistas de este Rosco ya sin Rosa y Manu, el primero tras el hito de la coruñesa como ganadora del mayor premio en toda la historia del programa.

¿Quiénes son Óscar y Édgar? Los nuevos concursantes de Pasapalabra que relevan a Manu y Rosa

En este cara a cara se han visto detalles prometedores. Édgar ha comenzado con una ventaja de trece segundos y con un buen turno de cinco respuestas. En cambio, Óscar ha recurrido al Pasapalabra en la A, pero después ha ido cogiendo ritmo para ir por delante en el marcador.

De hecho, el alcalaíno ha protagonizado una primera vuelta de buenas jugadas y la ha completado con 18 letras en verde, sumando una más en ese mismo turno. Apremiado por el tiempo, se ha plantado. Además, ha especulado con que fuera un listón suficiente tras el fallo que Édgar acababa de cometer. Sin embargo, aún quedaba margen para su remontada. ¡Descubre este nuevo duelo en el vídeo!

