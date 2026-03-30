Daniel Illescas, tras ganar la sexta temporada de El Desafío: "Es un sueño que mi abuela estuviera ahí para verme"

Daniel Illescas se ha convertido en el ganador de la sexta temporada de El Desafío, algo que para él ha sido un sueño cumplido. El influencer ha demostrado a lo largo de varias semanas que no hay reto que se le resista.

Tras batir el récord de El Desafío de apnea, enterrarse en la arena o resolver un cubo de Rubik bajo el agua, Daniel Illescas se coronaba con su desafío final: un número circense en el que ha realizado una espectacular coreografía con unas escaleras en movimiento.

Según nos cuenta, uno de los mayores apoyos de Daniel Illescas para conseguir todo lo que se propone es su abuela Carmen. Una mujer que ha vivido a su lado su paso por El Desafío y que cumple sus sueños a través de la mirada de su nieto.

"En un momento clave de mi vida en el que tuve una ruptura familiar, me acogió", confiesa. Desde entonces, ambos crearon un vínculo muy especial y lograron que su familia se volviera a unir, hasta día de hoy, que han podido verle ganar El Desafío. "Tener una familia unida ha sido muy importante", afirma Daniel Illescas, "ha sido un sueño que mi abuela estuviera ahí para verme".

Hoy, hablamos con Daniel Illescas, que nos cuenta cómo ha vivido su victoria en El Desafío y cuáles son sus próximos retos. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!