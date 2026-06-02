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Grave accidente en Girona tras hundirse la piscina portátil de una terraza: la propietaria no cumplían los requisitos para instalarla

Dos jóvenes de 26 y 27 años están hospitalizadas, una de ellas grave, tras derrumbarse la terraza de su casa, donde ambas se bañaban en una piscina ilegal.

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La terraza de un edificio en Girona se ha derrumbado, dejando a dos jóvenes de 26 y 27 años hospitalizadas, una de ellas en estado grave. Estas disfrutaban de un baño en una piscina instalada en la terraza de su casa, en el primer piso del bloque, algo que no está permitido.

El peso de la piscina hizo que la terraza se desprendiera y cayera a un local en un piso bajo vacío. Fue allí donde los servicios de emergencia pudieron rescatarlas de entre los escombros.

Las víctimas no tenían permiso ni del edificio ni del Ayuntamiento para montar la piscina portátil. "Era de 1500 litros, era mucho", cuenta Verónica, vecina del bloque.

Según cuenta la vecina, el edificio tiene unos 50 años de antigüedad y temen que no cumpla los requisitos o que comiencen a desalojar a más vecinos. Un peligro del que la comunidad advierte: no cualquiera puede montar una piscina portátil en su terraza.

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