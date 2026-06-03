Willy Valadés, el periodista acusado de estafar a sus compañeros: "Ya no voy a esconder la cabeza porque quiero seguir viviendo"

Willy Valadés se pronuncia en exclusiva en nuestro programa en pleno proceso judicial. Este está acusado de estafar a algunos de sus compañeros de la cadena COPE como Pepe Domingo o Manolo Lama, fingiendo una enfermedad para la que pedía dinero para el supuesto tratamiento.

Después de que el propio Willy Valadés confesara los hechos, se enfrenta a un presunto delito de estafa agravada, de blanqueo de capitales para él y para su padre, quien se llevó parte de los más de 450.000 euros que su hijo presuntamente estafó, y el de alzamiento de bienes. Unas acusaciones ante las que el padre de Willy Valadés ha sido embargado, ya que ya no disponía del dinero que Valadés dejó en su cuenta.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar en exclusiva con Willy Valadés, que se muestra muy nervioso ante la dimensión que ha adquirido el caso. "No puedo ir a ningún sitio, tengo que rehacer mi vida", advierte, "ya no voy a esconder la cabeza porque quiero seguir viviendo".

Willy Valadés hace referencia a la "inestabilidad mental" que está atravesando. "Tengo un problema de salud mental, he estado cinco veces ingresado en una unidad de psiquiatría", confiesa.

A la espera de que se celebre el juicio por presunta estafa, Willy Valadés asegura que su prioridad es recuperar la normalidad: "Lo que tenga que responder, lo responderé ante la justicia". ¡Dale al play para escucharlo al completo!

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