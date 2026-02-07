Daniel Illescas emociona al lograr la apnea más histórica en un espectacular reto físico junto a Juandi Alcázar

En El Desafío, Daniel Illescas protagonizó la mejor apnea de la historia del formato al mantenerse 4 minutos y 47 segundos bajo el agua, superando la marca de Rosa López. Exhausto y emocionado, salió de la pecera entre lágrimas mientras Juandi Alcázar celebraba con él el logro en un abrazo cargado de tensión liberada.

La prueba reina volvió a poner al límite a ambos, con Juandi guiando cada fase del ejercicio y agradeciendo después el esfuerzo del concursante. Illescas, visiblemente conmovido, reconoció la importancia del apoyo de su coach y la exigencia de un reto que ya forma parte de la historia del programa.