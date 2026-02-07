Publicidad
EL DESAFÍO
Daniel Illescas emociona al lograr la apnea más histórica en un espectacular reto físico junto a Juandi Alcázar
El influencer rompe el récord del programa tras aguantar 4:47 minutos bajo el agua y se funde en un emotivo abrazo con su coach, incapaz de contener las lágrimas por la hazaña.
En El Desafío, Daniel Illescas protagonizó la mejor apnea de la historia del formato al mantenerse 4 minutos y 47 segundos bajo el agua, superando la marca de Rosa López. Exhausto y emocionado, salió de la pecera entre lágrimas mientras Juandi Alcázar celebraba con él el logro en un abrazo cargado de tensión liberada.
La prueba reina volvió a poner al límite a ambos, con Juandi guiando cada fase del ejercicio y agradeciendo después el esfuerzo del concursante. Illescas, visiblemente conmovido, reconoció la importancia del apoyo de su coach y la exigencia de un reto que ya forma parte de la historia del programa.