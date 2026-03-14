Daniel Illescas, tras ganar la primera semifinal: “Ahora el cubo de Rubik es mi mejor amigo”

Daniel Illescas va consiguiendo retos cada vez más difíciles gala tras gala. En la primera semifinal, el concursante se ha atrevido con un cubo de Rubik mientras practicaba apnea.

Un complicado reto que le ha dado la victoria tras empatar en puntos con Willy Bárcenas.

El influencer se ha mostrado muy orgulloso tras haber entrenado muchas horas. “Era una de las pruebas más complicadas que he hecho hasta el día de hoy” ha confesado Illescas.

El concursante ha querido felicitar a su amigo Willy Bárcenas por haber llegado a competir con él por ganar y quiere seguir evolucionando en la próxima gala para hacerse con un hueco en la gran final.