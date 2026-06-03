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La etapa en la que Eva Isanta casi se une a una corriente religiosa: "Agradezco que mis padres me lo prohibieran"

Eva Isanta desvela que con 14 años sintió una llamada religiosa, influenciada por algunas personas de su colegio. Algo que sus padres impidieron.

Eva Isanta

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Eva Isanta siempre supo que quería ser actriz. Pese a que hubo un momento en su adolescencia en el que sintió una llamada religiosa que casi la aleja del camino de la interpretación, finalmente sus padres lograron disuadirla.

Según nos cuenta, Eva estaba en un colegio religioso en el que, cuando tenía 14 años, trataron de "captar" a varias niñas como ella para intentar que se unieran a la corriente. "Nos veían esas actitudes de entrega y fe", afirma, "tuve esa sensación de querer pertenecer al clero".

Con el tiempo, sus padres vieron que su actitud cambiaba: "Notaron que estaba muy influenciada por otras personas". Además, una persona cercana a la familia alertó al padre de Eva de lo que ocurría dentro de esa corriente religiosa.

Sus padres terminaron prohibiéndole ver a aquellas personas. "En aquel momento me rebelé, pero ahora les agradezco profundamente que me lo prohibieran", señala la actriz. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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