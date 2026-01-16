“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena

Durante los ensayos se ha podido observar la gran complejidad del escapismo de arena. Para superar la prueba, Daniel Illescas ha tenido que ser capaz de soportar toda la arena que le caía de arriba, mientras probaba las llaves en los tres cerrojos que le impedía salir del bloque en el que estaba encerrado.

“Es una locura” ha dicho el concursante durante los ensayos. Daniel Illescas ha tenido que pedir ayuda en varias ocasiones durante los días de entrenamiento, sin llegar a finalizar la prueba.

Uno de los principales retos del escapismo de arena ha sido hacerlo en menos de seis minutos. Daniel Illescas ha sufrido durante toda la prueba, sobre todo al final cuando no conseguía moverse debido a toda la arena acumulado sobre su cuerpo.

A falta de menos de dos minutos, el modelo no había conseguido abrir el tercer candado y el tiempo y la falta de visibilidad jugaban en su contra. “¡No veo!” ha gritado el barcelonés, mientras buscaba la llave correcta.

Con todo el mundo mirando y su familia presente en el plató, Daniel Illescas ha tenido doble presión.

¿Habrá conseguido superar la prueba? ¡Pincha en el vídeo para descubrir el final!