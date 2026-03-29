Daniel Illescas se juega el físico con una peligrosa estructura a gran altura

La tensión se apoderó del plató cuando Daniel Illescas comenzó a ascender por una estructura inestable que no permitía el más mínimo error de cálculo. Con los nervios a flor de piel, el concursante demostró una gran fortaleza mental para dominar el vértigo mientras la plataforma se balanceaba peligrosamente bajo sus pies.

Esta demostración de superación personal en El Desafío dejó a los jueces sin palabras ante la complejidad técnica de la prueba. El propio protagonista reconoció la dificultad de mantener la calma en una situación tan límite, donde cada paso hacia el vacío suponía un riesgo real para su integridad física.