Begoña Villacís critica el aumento de las cuotas de autónomos que propone el Gobierno: "Ellos son los que levantan el país"

El Gobierno propone subir la tasa de cotización de los autónomos el año que viene, entre el 4% y el 35%. Un aumento ante el que Begoña Villacís ha estallado en nuestro programa.

Begoña Villacís

El Gobierno ha propuesto subir las cuotas de cotización de todos los trabajadores, algo que ha indignado especialmente a los autónomos. Aquellos que cobren menos de 670 euros, pasarían de pagar 200 euros a 252 en 2028.

Ante la propuesta, nuestra colaboradora Begoña Villacís se ha posicionado. Según la exvicealcaldesa de Madrid, lo único que provocará esta medida es una subida generalizada de los precios. "No quieren subirlos, pero al final tienen que hacerlo", advierte.

Villacís asegura que los autónomos "son los que levantan este país" y que nadie está pensando en ellos. "Si la base mínima es alrededor de 600 euros y tienen que pagar 217, es de sentido común que no pueden seguir pagando", señala.

Los autónomos se declaran en pie de guerra ante una medida que, según ellos, les está ahogando. ¡Dale al play para ver el momento en el vídeo de arriba!

