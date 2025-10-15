Mejores momentos | 15 de octubre
¡Alex arrasa en La Ruleta de la Suerte con un panelazo lleno de gajos y dinero!
El concursante del atril amarillo tiene la mayoría de los gajos buenos que pueden tocar en La ruleta de la suerte.
En este programa es fácil que los concursantes ganen dinero en cada panel, pero suele ser complicado que un concursante se lleve mucho dinero y varios gajos en un solo panel.
El concursante del atril amarillo ha conseguido resolver este panel de la letra oculta. Además, se ha llevado el supercomodín, bastante dinero y dos de los gajos más deseados por los concursantes.
¡Enhorabuena Alex, no podías haberlo hecho mejor! ¡No te pierdas este momento en el vídeo de arriba!
