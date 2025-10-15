¡Alex arrasa en La Ruleta de la Suerte con un panelazo lleno de gajos y dinero!

En este programa es fácil que los concursantes ganen dinero en cada panel, pero suele ser complicado que un concursante se lleve mucho dinero y varios gajos en un solo panel.

El concursante del atril amarillo ha conseguido resolver este panel de la letra oculta. Además, se ha llevado el supercomodín, bastante dinero y dos de los gajos más deseados por los concursantes.

¡Enhorabuena Alex, no podías haberlo hecho mejor! ¡No te pierdas este momento en el vídeo de arriba!