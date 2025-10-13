Antena 3 LogoAntena3
El motivo de la repentina retirada de Morante de la Puebla: "No se podía reajustar su tratamiento si estaba en activo"

El torero se cortaba la coleta ayer en la Plaza de Toros de las Ventas, un evento histórico para el mundo del toreo, que está de luto tras su retirada.

Morante de la Puebla

Morante de la Puebla, uno de los toreros más conocidos de nuestro país, le dice adiós a su pasión desde los 5 años. El diestro se cortó la coleta ayer en la Plaza de Toros de las Ventas, en un homenaje agridulce y muy emotivo que nadie esperaba.

Vicente Zabala de la Serna, crítico taurino de El Mundo, fue testigo del adiós del torero, que ha calificado como "valiente" e "histórico". Este estuvo con él anoche tras su despedida y pudo charlar sobre su repentina decisión. "Lo decidió esa misma mañana y no se lo dijo a nadie", nos cuenta.

El diestro sufre un trastorno disociativo que le ha obligado a retirarse. "Ha seguido el tratamiento a rajatabla, pero había que reajustarlo y no se podía hacer mientras siguiese en activo", señala Zabala de la Serna.

El torero se marcha tras un año marcado por sus problemas de salud mental. Algo que no le ha impedido despedirse por la Puerta Grande de una afición que llora su ausencia.

Isabel es veterinaria y sufrió el ataque de un perro durante su jornada laboral. Las mordeduras eran tan complicadas que le dieron la baja y, antes de reincorporarse, la despidieron del trabajo.

Muchos jóvenes, como Rafael, se ven obligados a irse al extranjero para ganar más dinero. En su caso, compagina varios empleos con sus estudios de médico, llegando a ganar el doble de lo que cobraría ejerciendo su profesión en nuestro país.

