Ironías de la vida: Ruth pierde 1.000 euros y acaba ganando el doble

“No hay mal que por bien no venga” ha exclamado Jorge Fernández.

En ocasiones, no todo es tan malo como parece y esta es una de ellas. Ruth ha caído en el gajo ‘Se lo doy’ y ha perdido 1.000 euros entre otras cosas. Parecía que la concursante ya se iba a quedar sin nada y que no iba a llegar a la Gran final.

En La ruleta de la suerte todo es relativo y una súper tirada de Ruth en este Panel con Bote, ha hecho que gane el doble de dinero. La concursante del atril azul ha caído en el Bote.

Esta jugada tan buena le ha dado a Ruth la vida y como bien ha dicho Jorge Fernández: “No hay mal que por bien no venga”. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de la parte superior!

