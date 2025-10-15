Antena 3 LogoAntena3
"A la cárcel vas a venir a robar": Pablo López arrasa en el ahorcado de La Voz

El coach malagueño demostró que no hay reto que se le resista detrás de las cámaras del programa.

Pablo López

Pablo López volvió a demostrar su rapidez y sentido del humor tras las cámaras de La Voz. En esta ocasión, el malagueño se enfrentó al clásico juego del ahorcado, donde tenía que adivinar títulos de canciones relacionadas con sus compañeros de sillón rojo y cosas relacionadas con el programa. Y lo hizo con nota: ¡no falló ni una!

Nada más empezar, Pablo sorprendió a todos adivinando 'Tacones Rojos' de Sebastián Yatra antes incluso de completar la pista.

Entre risas, bromeó: “A la cárcel vas a venir a robar”. El malagueño demostró que se las sabe todas y acertó también 'Grace Kelly', uno de los temas más icónicos de Mika. “Igual te las hemos puesto muy fáciles, la próxima te subimos el nivel”, le decía el equipo entre risas.

Imparable, Pablo siguió acertando dejando claro que, además de músico, también es competitivo. ¿Y qué es lo que más le gusta a los coaches en los Asaltos?

¡Descubre todas sus respuestas en el vídeo de arriba!

Malú, coach de La Voz

Este viernes, la emoción vuelve en una nueva noche de Audiciones de La Voz: “Esto para mí es un sueño”

Detrás de las cámaras

