Arguiñano elabora una cazuela de alubias con pollo, un plato de 10 para compartir en familia

La alubia es un ingrediente muy utilizado en nuestra cocina, pero recordad que antes de ponerlas a cocer es importante tenerlas a remojo por lo menos durante 8 horas.

Te gustará saber además, que las alubias son una fuente excelente de proteína vegetal, fibra y minerales como el hierro, el magnesio y el potasio.

Ingredientes, para 4 personas

400 g de alubia arrocina

3 muslos de pollo troceados

2 zanahorias

1 cebolla

1 diente de ajo

2 cucharadas de tomate concentrado

100 g de aceitunas negras con hueso

100 g de cuscús

1 l de caldo de pollo y jamón

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1 cucharada de pimentón

1 hoja de laurel

½ cucharadita de comino en polvo

¼ cucharadita de clavo en polvo

Perejil

Ingredientes Cazuela de alubias con pollo | antena3.com

Elaboración

De víspera, pon las alubias a remojo en un bol grande con agua. Pon el caldo en la olla rápida y agrega las alubias escurridas. Cierra la olla y cocínalas durante 4 minutos a partir del momento en que suba la válvula.

Pon el caldo en la olla rápida y agrega las alubias escurridas | antena3.com

Cuando baje la válvula, abre la olla y reserva por separado las alubias y el caldo.

Calienta una tartera con 3 cucharadas de aceite. Salpimienta los trozos de pollo, introdúcelos en la tartera y dóralos bien. Retíralos a un plato y resérvalos.

Pela el diente de ajo, la cebolla y las zanahorias. Corta las zanahorias en medias lunas y, el diente de ajo y la cebolla en daditos. Introduce las hortalizas en la tartera y rehógalas a fuego medio durante 8-10 minutos.

Introduce las hortalizas en la tartera y rehógalas a fuego medio | antena3.com

Agrega el tomate concentrado, el clavo, el comino, la hoja de laurel y el pimentón, y mezcla bien. Añade 300 ml del caldo resultante de cocer las alubias, el pollo y las alubias (si hiciera falta, puedes agregar un poco más de caldo).

Remueve la tartera para que los ingredientes se integren y cocínalos a fuego suave-medio durante 15-20 minutos. Retira la hoja de laurel. Agrega las aceitunas negras y cocina todo a fuego suave durante 3-4 minutos.

Pon el cuscús en un bol. Vierte la misma cantidad de caldo (caliente) resultante de cocer las alubias. Tapa el bol con film de cocina y deja que repose hasta que absorba todo el caldo (4-5 minutos). Retira el film de cocina, agrega un poco de perejil picado y mezcla suavemente.

Tapa el bol con film de cocina | antena3.com

Reparte las alubias con pollo en 4 platos, acompáñalos con el cuscús y decóralos con unas hojas de perejil.