¡Lo nunca visto en La ruleta!: se sortean los gajos a piedra, papel o tijera

La tirada de Alex pintaba bien pero el gajo ‘Se lo doy’ le ha arrebatado todo al concursante. En este momento, Alex debía elegir a quién dar todo y ha exclamado: “Voy a recurrir a la justicia”.

La justicia es subjetiva puesto en esta ocasión no se trataba de quien tiene menos dinero sino de una técnica un tanto especial que llega a recordar a la infancia. Se trata del juego de piedra, papel o tijera.

Ruth y Lucía han luchado en esta prueba por conseguir todo lo que había ganado Alex. ¡Revive este momentazo tan gracioso en el vídeo de arriba!