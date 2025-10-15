Mejores momentos | 15 de octubre
¡Lo nunca visto en La ruleta!: se sortean los gajos a piedra, papel o tijera
Alex se ha lavado las manos en esta situación tan poco agradable, y ha dejado que el destino decida por él.
La tirada de Alex pintaba bien pero el gajo ‘Se lo doy’ le ha arrebatado todo al concursante. En este momento, Alex debía elegir a quién dar todo y ha exclamado: “Voy a recurrir a la justicia”.
La justicia es subjetiva puesto en esta ocasión no se trataba de quien tiene menos dinero sino de una técnica un tanto especial que llega a recordar a la infancia. Se trata del juego de piedra, papel o tijera.
Ruth y Lucía han luchado en esta prueba por conseguir todo lo que había ganado Alex. ¡Revive este momentazo tan gracioso en el vídeo de arriba!
