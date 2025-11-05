Efemérides de hoy 5 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 5 de noviembre?

El 5 de noviembre de 1991, encuentra el cadáver del magnate británico de medios de comunicación Robert Maxwell en aguas canarias. Maxwell viajaba en su yate de lujo, el Lady Ghislaine, por el sur de Gran Canaria junto a la tripulación del navío. No fue hasta las 11:00 de la mañana que el personal de a bordo notó la ausencia del corpulento millonario. Con el paso de las horas y sin rastro de Maxwell, la notificación llegó a los Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR), quienes comenzaron la operación de rescate. Sobre las 18 horas encontraron flotando a la deriva un cuerpo de casi dos metros con un peso de más de 130 kilos, habían localizado a Maxwell.

De origen checoslovaco y de religión judía, el empresario formó parte de la resistencia de Checoslovaquia contra la invasión de la Alemania nazi. Luchó en la Segunda Guerra Mundial en el bando británico, por lo que, tras la victoria, acabó yéndose a vivir a Reino Unido. Ahí comenzaría sus argucias, pasando por conseguir un escaño en la Cámara de los Comunes por el Partido Laborista, hasta la compra de la editorial Trinity Mirror, dueña del ‘Daily Mirror’.

Lo motivos de su fallecimiento aún siguen siendo un completo misterio, sobre la mesa tres opciones: accidente, suicidio o asesinato. Miembros de su familia, como su mujer Betty, sentenciaron que era imposible que se hubiera suicidado. Por otro lado, Ghislaine Maxwell, su hija y quien daba nombre al yate, fue más contundente, aseguró que lo habían asesinado. Ghislaine volvería a la primera plana años después al revelarse como principal cómplice de Jeffrey Epstein en el polémico caso de tráfico sexual de menores.

Un 5 de noviembre, pero de 2021, la banda de música sueca ABBA saca su noveno disco: ‘Voyage’. Después de 40 años desde su último álbum y tras su separación, ABBA aún es recordada por haber sido una de las bandas de pop más

importantes de la historia. Temas como “Dancing Queen”, “The Winners Takes It All” o “Waterloo” cautivaron a todos los oyentes de una generación, desde su victoria en Eurovisión hasta su disolución. La noticia fue una muy grata sorpresa para sus millones de seguidores. El anunció apareció sin aviso previo en YouTube, confirmando el regreso que se pensaba que nunca llegaría.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 5 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 5 de noviembre?

1414.- Comienza el Concilio de Constanza, que pone fin al llamado Cisma de Occidente.

1916.- El emperador alemán Guillermo II y el emperador austriaco Francisco José I proclaman el reino independiente de Polonia.

1940.- Franklin Delano Roosevelt, candidato demócrata, es reelegido por tercera vez presidente de Estados Unidos.

1963.- Estreno en Madrid de la película "Los tarantos" protagonizada por Carmen Amaya.

1968.- El republicano Richard Nixon es elegido presidente de Estados Unidos.

1996.- Bill Clinton es reelegido presidente de EE. UU. y se convierte en el primer demócrata reelegido desde Franklin Delano Roosevelt, en 1936.

1998.- Sale el primer número del diario español "La Razón", con una tirada de 500.000 ejemplares, con el periodista y académico Luis María Anson como fundador.

2006.- Un tribunal de Bagdad condena a la horca al ex dictador de Irak Sadam Hussein por la matanza de 148 chiíes en 1982.

2017.- Un consorcio de prensa internacional desvela los "Papeles del Paraíso", la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia.

2023.- Descubren en la costa de Arzachena al noroeste de Cerdeña (Italia) entre 30.000 y 50.000 monedas de bronce, conocidas como follis, de la primera mitad del siglo IV d.C., en lo que supone uno de los hallazgos numismáticos más importantes de los últimos años.

2024.- El republicano Donald Trump es elegido por segunda vez presidente de Estados Unidos, en unas elecciones en las que los republicanos se hacen con la mayoría en el Senado y recuperan el control del Congreso.

¿Quién nació el 5 de noviembre?

1913.- Vivien Leigh, actriz británica.

1941.- Art Garfunkel, cantante y músico estadounidense.

1952.- Teresa Rabal, actriz española.

1959.- Bryan Adams, cantante y compositor canadiense.

1968.- Aitana Sánchez-Gijón, actriz española.

1981.- Javier Pereira Collado, actor español.

¿Quién murió el 5 de noviembre?

1867.- Leopoldo O'Donell, militar y estadista español.

2005.- Federico Carlos Sainz de Robles, jurista español.

2010.- Francisco Martínez Socias, Paco Marsó, productor de cine español.

2011.- Loulou de la Falaise, diseñadora de joyas inglesa.

2019.- Omero Antonutti, actor italiano.

2022.- Aaron Carter, cantante y actor estadounidense.

2023.- Enrique Dussel, académico, filósofo e historiador mexicano

¿Qué se celebra el 5 de noviembre?

Hoy, 5 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Payaso.

Horóscopo del 5 de noviembre

Los nacidos el 5 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre, se celebran los santos Zacarías e Isabel, padres del Bautista, Eusebio, Félix y Marcos de Ecano.