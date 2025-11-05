Nuevas revelaciones de las memorias del rey Juan Carlos I: su lamento por ser "el único español que no tiene pensión a pesar de sus 40 años de servicio"

El rey emérito Juan Carlos I rompe su largo silencio con la publicación de sus memorias, 'Reconciliación', un libro en el que repasa su vida y su reinado de casi cuatro décadas. La obra llega hoy a las librerías de Francia y se publicará en España el próximo 3 de diciembre. A través de más de 500 páginas, el monarca aborda episodios clave de su vida. Una de las que más ha llamado la atención ha sido el lamento que ha entonado el exjefe del Estado por ser dice "el único español que no tiene pensión a pesar de sus 40 años de servicio".

"Tengo la sensación de que me roban mi historia”

El lado más personal

El rey emérito relata también episodios muy personales, cómo vivió la muerte de su hermano, por ejemplo, y se refiere en varias ocasiones a la Reina Sofía... Estos son alguno de los extractos de su libro: “Mi padre siempre me aconsejó no escribir mis memorias. Los Reyes no se confían. Menos públicamente. ¿Por qué ahora voy a desobedecerle? Tengo la sensación de que me roban mi historia”, dice el emérito en el prólogo. Don Juan Carlos habla así de Felipe VI: “Durante mucho tiempo presumí de tener al príncipe heredero mejor preparado de Europa (...). No quería que se marchitara esperando su momento” ‘Le dije: No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Puedes excluirme en el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido. Solo hay un paso entre ambas”.

El rey emérito a su hijo: "No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Puedes excluirme en el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia"

Sobre la Reina Sofía, el emérito destaca: “Era una joven floreciente y cultivada (…) A pesar de la barrera lingüística, nos entendimos rápidamente. Comprendí rápidamente que era ella, que ella sería la madre de mis hijos”. “Estoy convencido de que tendrá su lugar en la Historia contemporánea de España, un lugar merecido, como el que ocupa en mi vida: un lugar más elevado”. Juan Carlos I se atreve incluso a hablar de sus supuestas relaciones: “Los medios me han adjudicado una decena de relaciones extraconyugales, la mayoría totalmente ficticias. Como si mis vínculos con el sexo opuesto fueran forzosamente relaciones sentimentales. Como si la amistad entre hombres y mujeres no fuera posible”.

"Como si mis vínculos con el sexo opuesto fueran forzosamente relaciones sentimentales. Como si la amistad entre hombres y mujeres no fuera posible”

Además, el padre del rey Felipe VI se ha sincerado sobre el efecto de la pérdida temprana de su hermano: “No teníamos ni idea de que quedaba una bala en la recámara (…) Murió en los brazos de mi padre. Hay un antes y un después. Me resulta todavía difícil hablar de ello y pienso en ello todos los días (..) Le echo de menos, me gustaría tenerle a mi lado y poder hablar con él. He perdido un amigo, un confidente. Me ha dejado un inmenso vacío. Sin su muerte, mi vida habría sido menos oscura, menos desgraciada”.

El rey emérito habla de su hermano " He perdido un amigo, un confidente. Me ha dejado un inmenso vacío"

Franco y su llegada al trono

Habla también el emérito sobre su relación con Franco y sobre el fallido golpe de estado, sobre el que todavía confiesa tener dudas: “Un día Franco me hace ir a su despacho. Yo no sabía nada. Me lo dijo sin rodeos: “Te voy a nombrar sucesor como rey. ¿Aceptas?’ Me quedé estupefacto, pensé en mi padre. Pregunto si tengo tiempo para pensármelo, pero él esperaba mi respuesta rápidamente. Estoy entre la espada y la pared. Reina el silencio, sólo escucho mi respiración. Acepto. Como un deber y una obligación. ¿Tenía otra opción?”.

Sobre el golpe de Estado, el monarca recuerda: “Es una de las noches de las que me acordaré siempre. Y creo que también todos los españoles. Tengo aún dudas y preguntas sobre cómo se desarrollaron los hechos y la implicación de algunos. La única certeza es que los militares intentaron, con las armas, burlar la joven democracia española, mi obra, y no podía tolerarlo”.

Juan Carlos I sobre el golpe de Estado: "Tengo aún dudas y preguntas sobre cómo se desarrollaron los hechos y la implicación de algunos"

El exjefe del Estado confiesa que ha escrito estas memorias porque ha "intentado que se me entienda mejor, se me conozca, y disipar los malos entendidos. Lo que más me importa es que la Corona me sobreviva y siga haciendo brillar a España, que el espíritu de la Transición que nos ha unido persista por el bien del país, donde querría encontrar mi lugar. El de un hombre que se ha entregado por completo a su país”.

Debate en plató

Las memorias del rey emérito no han dejado indiferentes a ninguno de nuestros colaboradores. Nicolás redondo, ex secretario general del PSOE en Euskadi, ha asegurado que "el problema del rey Juan Carlos no sabe que él no necesita escribir una biografía para estar en la historia. Es innecesaria y perjudicial para los intereses de su hijo". El periodista Javier Caraballo afirma que "el ciudadano Juan Carlos que vive en Abu Dabi no tiene derecho a enturbiar la historia de Juan Carlos I Rey de España".

Por su parte Toni Bolaño, periodista y colaborador de Espejo Público, ha destacado que este libro "es un ataque a su hijo que ha hecho un trabajo ímprobo para intentar dar una imagen a la monarquía que estaba por los suelos". Para la periodista Ainhoa Martínez, "habría que preguntarse si estas memorias ayudan a Felipe VI y la respuesta es no".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.