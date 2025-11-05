Antena 3 LogoAntena3
“Estoy impresionada”: Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez, esta noche en El 1%

La gimnasta, el artista y el humorista serán los famosos invitados para el programa de esta noche.

El 1% está de vuelta, y con él, los increíbles invitados que se ponen a prueba en cada programa. Esta noche, los concursantes tendrán el placer de compartir plató con Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez.

Ellos no se juegan dinero, pero se han visto asombrados por la espectacularidad del formato: “Estoy impresionada, el arranque es precioso”, ha asegurado la gimnasta antes de decirle a Arturo Valls que es “un crack”.

Esta noche, los jugadores vuelven a enfrentarse a la posibilidad de llevarse a casa hasta 100.000 euros. ¿Será capaz alguien de hacerse con el dinero? ¡Descúbrelo esta noche a las 22:50 horas!

