Toni Bolaño responde a González Amador: "Me voy de España o me suicidio...ninguna de las dos cosas... primero pague"

El periodista Toni Bolaño analiza la comparecencia del novio de Ayuso, González Amador, en el juicio contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Toni Bolaños sobre González Amador.

Laura Simón
Publicado:

Espejo Público ha analizado la comparecencia de González Amador en la causa contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. En sus dos horas de declaración llegó a decir: "Me han destrozado la vida. Ahora lo que me queda es: o me voy de España o me suicido". Amador detalló el daño personal que le ha causado la filtración de sus datos reservados tras la filtración de un correo de su abogado en el que admitía un fraude tributario para intentar llegar a un acuerdo de conformidad.

El periodista Toni Bolaño es tajante y mantiene que ante la tesitura de "Me voy de España o me suicido" él le diría: "Ninguna de las dos cosas, primero pague". Incide Bolaño en que González Amador no es un víctima ni tiene una paralela de Hacienda. Le pillaron haciendo facturas falsas y "a eso se le llama defraudador". "De momento a día de hoy no hay ni una prueba, cada uno hace su relato ¿Alguien ha aportado una prueba? No".

"Miguel Ángel Rodríguez miente como un bellaco"

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, declaraba también en el Tribunal Supremo. "Ayer mintió tanto... este caso no existiría si no hubiera lanzado un bulo falso desde la Comunidad Autónoma de Madrid", destaca Bolaño. "Lanza un bulo, me parece una barbaridad, miente como un bellaco y ayer die que él puede mentir porque es periodista .Vaya por Dios a lo mejor no todos los periodistas mienten", añade.

