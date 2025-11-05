¿Hay una nueva 'kale borroka'? Habla el periodista agredido en la Universidad de Navarra: "Me atacaron por ser periodista"

Martínez aún luce un hematoma evidente, lo hemos podido ver en directo en el programa Espejo Público donde ha sido entrevistado. Explica que tiene “dos fracturas en el suelo de la órbita del ojo y cinco puntos en el párpado”, además de contusiones en el cuerpo. Recuerda que, mientras le golpeaban, solo pensaba en mantener la verticalidad: “Lo único que tenía en la cabeza era escapar y no caer al suelo para poder defenderme”.

“Solo quería no caer al suelo”

Acudió al campus para cubrir un acto convocado por Vito Quiles, que finalmente no llegó a celebrarse. Sin embargo, la contraprotesta antifascista sí salió adelante. “Quiles no acudió, pero la manifestación sí siguió. Me atacaron por ser periodista, no por mis ideas”, subraya.

Señala al Gobierno: “El problema no es Quiles, son los encapuchados”

El periodista denuncia una respuesta política insuficiente. “El problema aquí no es Quiles, sino los encapuchados de extrema izquierda que agredieron a un periodista”, afirma. Critica la “falta de enfoque del Gobierno debido a su dependencia política con Bildu” y recuerda que esto no va de ideologías: “Independientemente de quién gobierne, hay que condenar una agresión a la prensa”.

Dice observar “un silencio que sinceramente preocupa”. Confirma que ni el Gobierno central ni el navarro se han puesto en contacto con él: “Nadie me ha llamado”.

¿Un caso aislado o un patrón?

La agresión se suma a otros episodios recientes en el País Vasco y Navarra. “Puede parecer aislado, pero no por eso hay que restarle importancia”, advierte. Desde Pamplona, testigos y agentes describen un ataque “organizado, con encapuchados marchando en columnas”. Otros episodios recientes en Vitoria refuerzan la tesis de que “la kale borroka ha vuelto”, como trasladan estudiantes. No solo Martínez fue golpeado. Cuatro agentes acabaron heridos y un estudiante ajeno a la protesta sufrió lesiones graves: “Le reventaron la boca", señalan testigos. "sin tener relación con el acto”.

