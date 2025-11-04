Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Inma, señalada por los bultos y las manchas que provoca su enfermedad: "En el colegio me llamaban 'cuello sucio'"

Convive con una enfermedad rara que le llena el cuerpo de bultos, manchas y cicatrices. A sus 22 años lleva más de 20 operaciones y tiene claro que seguirá luchando como hizo su madre.

Inma

Publicidad

Inma tiene neurofibromatosis, una enfermedad rara que heredó de su madre y que se manifiesta en su cuerpo en forma de cicatrices, manchas, bultos y tumores benignos. Desde que nació, convive con ella y ha tenido que aprender a mirarse al espejo de manera diferente.

A sus 22 años se ha sometido a más de 20 operaciones y se ha enfrentado a las constantes críticas y miradas. "En la escuela me llamaban "cuello sucio"", recuerda, "empecé a los 6 años con los cirujanos".

La opinión del resto le hizo dudar de sí misma y durante muchos años odió su reflejo en el espejo, pero hoy ha aprendido a llevar su enfermedad por bandera. Con la ayuda de su familia ha logrado quererse y aprender a ver su valor más allá del físico.

Inma ha decidido luchar como hizo su madre y hacer de su enfermedad su fortaleza. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Inma

Inma, señalada por los bultos y las manchas que provoca su enfermedad: "En el colegio me llamaban 'cuello sucio'"

Ramón Arcusa

Ramón Arcusa, indignado ante la censura al Dúo Dinámico en Estados Unidos: "La canción fue escrita hace 65 años"

Laura Pausini

La muerte del tío de Laura Pausini reabre heridas familiares: "Nos ha sorprendido un post de la prima, no la quieren en el funeral"

Se acerca la recta final de La Voz: comienzan los asaltos... ¡y los robos!
Este viernes a las 22:00 horas

Se acerca la recta final de La Voz: comienzan los asaltos... ¡y los robos!

Jamón
Viral

Testigo del divertido cortador de jamón que se ha hecho viral en redes: "Tuve que comérmelo con cuchillo y tenedor"

Conmoción en Albuñol (Granada) tras el apuñalamiento a un menor de 12 años por un compañero: "Son de dos familias buenas"
Última hora

Conmoción en Albuñol (Granada) tras el apuñalamiento a un menor de 12 años por un compañero: "Son de dos familias buenas"

Un menor de 12 años ha sido apuñalado por un compañero de clase en el hombre. Aunque se encuentra fuera de peligro, el pueblo entero se encuentra en estado de shock.

Antonio conoce en directo a la que podría ser su madre biológica: "Llevo 50 años de luto y nunca pensé que me robaron a mi hijo"
Se reencuentran

Antonio conoce en directo a la que podría ser su madre biológica: "Llevo 50 años de luto y nunca pensé que me robaron a mi hijo"

Fue un bebé robado y unas pruebas de ADN han confirmado un 99% de coincidencia en el ADN de Antonio y la hija de Aurora. Hoy, esta conoce al que podría ser el hijo que pensaba haber enterrado.

¡Lo nunca visto! Arguiñano se queda mudo mientras cocina durante el programa

¡Lo nunca visto! Arguiñano se queda mudo mientras cocina durante el programa

Cristóbal Soria, Kiko Rivera

Cristóbal Soria, amigo de Kiko Rivera, sobre las confesiones de Irene Rosales: "Kiko está muy lejos de esas adicciones a las que ella hace alusión"

Ruth Lorenzo

La historia de Ruth Lorenzo: de abandonar la iglesia mormona a dedicarse a la música, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Publicidad