Inma, señalada por los bultos y las manchas que provoca su enfermedad: "En el colegio me llamaban 'cuello sucio'"
Convive con una enfermedad rara que le llena el cuerpo de bultos, manchas y cicatrices. A sus 22 años lleva más de 20 operaciones y tiene claro que seguirá luchando como hizo su madre.
Inma tiene neurofibromatosis, una enfermedad rara que heredó de su madre y que se manifiesta en su cuerpo en forma de cicatrices, manchas, bultos y tumores benignos. Desde que nació, convive con ella y ha tenido que aprender a mirarse al espejo de manera diferente.
A sus 22 años se ha sometido a más de 20 operaciones y se ha enfrentado a las constantes críticas y miradas. "En la escuela me llamaban "cuello sucio"", recuerda, "empecé a los 6 años con los cirujanos".
La opinión del resto le hizo dudar de sí misma y durante muchos años odió su reflejo en el espejo, pero hoy ha aprendido a llevar su enfermedad por bandera. Con la ayuda de su familia ha logrado quererse y aprender a ver su valor más allá del físico.
Inma ha decidido luchar como hizo su madre y hacer de su enfermedad su fortaleza.
