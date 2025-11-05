Nicolás Redondo, sobre la implicación del ministro Torres en el caso Koldo: "Es un cómplice imprescindible de la trama"

El último informe de la UCO llevaba semanas haciéndose esperar. En el documento se analiza, entre otros asuntos, el papel del actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en la compra venta de mascarillas por parte de las administraciones publicas durante la pandemia.

Los investigadores no consideran por el momento que haya indicios de delito en la actuación del ministro Torres. Sin embargo Nicolás Redondo expresaba un análisis escéptico.

El que fuera secretario general del PSOE de País Vasco, actual presidente de la Fundación para la Libertad, destacaba que no le corresponde a la UCO dirimir los tipos penales, "describe lo que sucede, lo ponen en un papel y santas pascuas", afirmaba.

Redondo manifestaba que se siente alegrado de que hasta la fecha el ministro Torres no estuviera implicado en la trama de presunta corrupción que investiga el Tribunal Supremo, pero al mismo tiempo invitaba a la prudencia dadas las conversaciones filtradas:

"Es inevitable pensar que es un cómplice imprescindible de la trama. Habría que decidir si es voluntario o involuntario, pero que es un instrumento imprescindible para el enriquecimiento de la trama, eso está claro. Otra cosa es que sea con conocimiento o no", sentenciaba.

¿Límites excedidos?

También ha destacado el "esfuerzo excesivo" de Ángel Víctor Torres, y que el mismo manifiesta en las conversaciones con Koldo que han visto la luz esta semana, y las valoraciones de las operaciones de compraventa de otros funcionarios: "Está por encima de los límites (…) Presiona a funcionarios que establecen sus reparos a las compras concretas, unos hablan de materiales dudosos, otros hablan del precio".

"Su comportamiento es excesivo para agradar a Koldo", apostillaba al mismo tiempo que manifestaba su sorpresa con la libertad con la que Koldo se movía y trataba con ministros del Gobierno de España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.