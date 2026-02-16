Antena3
Hablamos con la familia de la menor que se ha quitado la vida en Benalmádena: "Los comentarios que recibía eran por su físico"

Ángela, una menor de 14 años, se quitaba la vida este fin de semana en su domicilio. Según la familia, la joven sufría acoso escolar y estaba en tratamiento por ello, pero la versión del colegio es bien distinta: no tienen constancia de que sufriera bullying.

El suicidio de Ángela, una menor de 14 años de Benalmádena (Málaga), ha hecho saltar las alarmas en todo el país, ante un nuevo posible caso de acoso escolar. Al encontrar el cuerpo sin vida de su hija en casa, los padres le contaron a la policía que Ángela sufría bullying en el colegio, algo de lo que, al parecer, el centro no tenía constancia.

Ángela se encontraría en tratamiento psicológico precisamente por el acoso escolar que sufría. Sin embargo, según el colegio, tenían seis procedimientos abiertos por acoso, aunque ninguno porÁngela.

En Y ahora Sonsoles, nuestra compañera Flavia Bertolini ha podido hablar con la familia de la menor. Esta asegura que Ángela sí trasladó los comentarios desagradables que recibía a su entorno de familiares y amigos. "Los comentarios que recibía eran principalmente por su físico", señala Bertolini.

"Quieren hacer justicia", advierte nuestra compañera. Esta nos cuenta que Ángela no solo sufría acoso escolar en el centro, sino también ciberbullying.

Hoy, en Benalmádena se ha celebrado el funeral de Ángela, así como una concentración para pedir justicia, que hoy es lo único que pide su familia. ¿Podrán ejemplos como el de Sandra Peña o el de Ángela evitar que el bullying se lleve más vidas?

Hablamos con la familia de la menor que se ha quitado la vida en Benalmádena: "Los comentarios que recibía eran por su físico"

Después de ver esta jugada en La ruleta de la suerte, se podría decir que Miguel tiene estrella.

