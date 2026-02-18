Antena3
¿Quién despilfarra más dinero? Trancas y Barrancas ponen a prueba la sinceridad de Los Chunguitos

Las hormigas han sometido a los tres integrantes del grupo a un divertido juego en el que debían señalarse entre ellos para responder.

Patri Bea
El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los grupos más queridos de nuestro país. Los Chunguitos han vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hacer un repaso por su exitosa carrera y para hablarnos de su vuelta a los escenarios.

Después de recordar algunos de los mejores momentos de su trayectoria, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter al grupo a un divertido juego titulado: "sinceridad sin consecuencias".

Los tres integrantes de Los Chunguitos han tenido que señalarse entre ellos para responder a preguntas comprometidas. ¿Quién llega más tarde a los ensayos? ¿Quién despilfarra más dinero? ¡Descubre las respuestas a estas preguntas dándole al play al vídeo de arriba!

