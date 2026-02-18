Antena3
Susanna Griso, sobre la prohibición del burka y el niqab en España: "¡Son antónimos! ¡Libertad y burka son antónimos!"

El debate sobre la regulación de varios pañuelos que llevan algunas mujeres musulmanas enfrenta la clase política y a la ciudadanía. Hay quienes apelan a la libertad religiosa y quienes lo consideran un elemento de control y sumisión para millones de mujeres.

Andrés Pantoja
La mesa de debate abordaba la prohibición de los mayores símbolos de opresión a la mujer en el mundo musulmán, advirtiendo un avance del totalitarismo islámico en Europa en los últimos tiempos.

"En los años 80 no se veía a una mujer velada del todo¡nunca! Y ahora hay Niqab en Ceuta", decía Elisa Beni antes de que Toni Bolaño añadiera que la ley islámica, la sharía, es la norma reinante en barrios de Bruselas, Bélgica.

Sin embargo y apelando a la libertad religiosa recogida en la Constitución tanto Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, como Patxi López, portavoz del Partido Socialista en el Congreso, se han posicionado en contra de la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos tal y como la plantean el Partido Popular y Vox.

"Simplemente impresentable"

"El burka es una agresión a la libertad de las mujeres"

Javier Caraballo

Por ello intervenía visiblemente indignado el periodista Javier Caraballo, que cargaba contra la líder de Sumar y el socialista: "Meter la palabra libertad y burka en la misma frase solo está a la altura de mentes intelectuales como Yolanda Díaz y Patxi López. Eso es simplemente impresentable"".

Susanna Griso hacía la misma lectura y exclamaba: "¡Son antónimos! ¡Libertad y burka son antónimos!".

Caraballo explicaba que, en su opinión y a diferencia de lo que mantienen quienes opinan diferente, esa prohibición serviría para una mejor integración de los inmigrantes en la sociedad española: "Prohibir el burka en España es una medida anti racista (…) Ver una mujer con burka, me violenta".

Cabe recordar que en Europa ya son nueve los países que han actuado y han acometido la prohibición de estas prendas.

