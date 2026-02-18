Esta noche, Emiliano García-Page analizará la actualidad política en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que visita el programa para analizar la actualidad política y social desde su experiencia al frente de la comunidad autónoma.

Durante la entrevista, el político del PSOE abordará distintos asuntos de interés nacional y autonómico, además de reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta la política en el contexto actual.

Sobre él:

Emiliano García-Page es el actual presidente de Castilla-La Mancha. Con una amplia trayectoria institucional, ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito autonómico y nacional, consolidándose como una de las voces más reconocidas dentro del panorama político español.