“No me ha hecho un masaje en su vida”: la tensión aumenta en la caravana de los Sánchez Saborido

Susana ha cumplido su ‘castigo’ por haber sido señalada por su familia como la que más se había quejado durante las actividades del programa anterior, así que ha tenido que darle un masaje en los pies a Joaquín.

Al inicio del tercer capítulo de El Capitán en Japón, la familia Sánchez Saborido continuará su viaje en caravana hacia un sitio muy especial y Joaquín recalcará lo bien que Susana Saborido hace los masajes.

“A mí no me ha hecho mamá un masaje en su vida”, le ha recriminado Daniela a Susana después de escuchar los halagos de su padre. ¡No te pierdas cómo continua la conversación y sus próximas aventuras esta noche, tras el Hormiguero, en Antena 3!