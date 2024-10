Arturo Valls cuenta cómo conoció realmente a su mujer: "Eso que dicen es ficción"

Arturo Valls acumula tres décadas en platós de televisión. Actor, presentador, productor y empresario es exitoso en lo profesional y en lo personal.

Junto a su mujer Patricia María Santiveri, tiene un hijo adolescente y Sonsoles Ónega no ha dudado en preguntarle por la historia viral que corre por internet sobre cómo la conoció.

"Esos datos de Wikipedia están mal", ha asegurado. Según el mito, Arturo conoció a su mujer después de un malentendido con la dependienta de una tienda de perfumes. "Es una historia fruto del guion de un programa", ha confesado.

El presentador ha aprovechado para contar la verdad sobre su historia de amor: "Ella estaba en una barra libre". Ambos estaban en un concierto en Valencia de The Cure y se enamoraron. Además, el presentador ha señalado qué fue lo que le llamó la atención de ella: "No me conocía". ¡No te pierdas la historia completa en el video de arriba!