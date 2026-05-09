Aníbal Gómez defiende su inglés ante Chenoa: “Si Jesulín me ha entendido, punto pelota”

Aníbal Gómez se ha empapado de la actitud de B.J. Thomas (literalmente) en su última actuación de Tu cara me suena. Haciendo honor al título de la canción ‘Raindrops keep fallin’ on my head’, la lluvia ha caído sobre su cabeza para ganarse la ovación del público.

Ahora bien, a Chenoa no le ha terminado de convencer un pequeño detalle de la interpretación: el acento. Un acento que, según el propio Anibal, ha forzado para así hablar el “inglés que entiende todo el mundo”.

Bien sabidas son por todos las dificultades de Jesulín de Ubrique con la lengua inglesa. El torero ha agradecido este gesto a su compañero, quien ha rebatido la crítica a Chenoa: “Si Jesulín me ha entendido, punto pelota”.

Así, Gómez parece haber encontrado la excusa perfecta para convencer al jurado. ¡Revive este divertido momento dando play al vídeo de arriba!