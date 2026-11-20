Ayer, los candidatos de los principales partidos, PP y PSOE, se enfrentaban en un cara a cara de lo más tenso. Separados por una mesa de dos metros y medio, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo debatieron sobre sus propuestas en cuanto a vivienda, empleo o inmigración, entre otros.

A menos de diez días de las elecciones generales anticipadas, los partidos siguen adelante con la campaña electoral. Una campaña en la que se centran mucho en el voto joven, concediendo entrevistas a influencers y youtubers como Jordi Wild o, ahora, Plex.

Plex, un youtuber español con casi 15 millones de seguidores en Youtube, ha anunciado que grabará unos encuentros con Sánchez y Feijóo. Una noticia que para la periodista Ana Pastor es muy positiva. "Cuanta más información mejor", afirma.

Ana Pastor ha afirmado que tiene muchas ganas de ver las entrevistas de Plex. "Las de Jordi Wild me gustaron mucho, aunque seguramente Plex hará más entretenimiento", señala Ana, "sus entrevistas no son incompatibles con nosotros".

La próxima semana, el jueves 26 de noviembre, se celebrará un debate con los cuatro principales candidatos, Pedro Sánchez, Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal. ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!