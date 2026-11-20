La conversación giraba en torno a los problemas para dormir y, en principio, la política no era el tema de la mesa. Pero Jordi Évole ha aprovechado la ocasión para lanzar una pregunta a Juanma Moreno sobre una de las situaciones que podrían generarle más tensión: tener que pactar con Vox. "En una situación de tanto estrés como tener que pactar con Vox, en tu caso, ¿ahí se agudiza el insomnio?", le ha preguntado. Ante la respuesta de Moreno, Évole ha bromeado: "Yo no dormiría".

Los problemas personales que más le han quitado el sueño

A partir de ahí, el presidente andaluz ha explicado que las situaciones personales son las que más pueden afectar a su descanso. Ha recordado especialmente el momento en el que diagnosticaron cáncer a sus padres: "Me acuerdo perfectamente que mi calidad de sueño cayó en picado".

La presión de tomar decisiones durante la pandemia

Moreno también ha recordado las noches difíciles durante la pandemia, cuando tenía que decidir cuándo se abrían las distintas provincias y zonas mientras recibía llamadas y mensajes de empresarios y autónomos preocupados por el futuro de sus negocios. "Todas esas cosas yo lo pasaba muy mal, pues no dormía", ha reconocido.

El presidente andaluz ha explicado que esa presión y la tensión acumulada durante el día terminaban acompañándole hasta la cama, y ha coincidido en la importancia de encontrar una forma de desconectar de las preocupaciones.