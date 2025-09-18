Antena 3 LogoAntena3
Los amores de Carlos Larrañaga hoy en Y ahora Sonsoles, a partir de las 17:00h

A partir de las 17.00h, recordamos al gran Carlos Larrañaga con su Ana Escribano y la hija que tuvieron en común. Además, poco el foco en la situación de la vivienda en España.

Carlos Larrañaga

Óscar Martín
Publicado:

El plató de Y ahora Sonsoles está preparado para recibir a Ana Escribano y la hija que tuvo con Carlos Larraga para recordar la figura del actor.

¿Cuántas veces pasó por el altar? Activaremos la máquina del tiempo para recordar a todo un galán que robo el corazón a muchas mujeres.

Además, te contamos la situación de la vivienda en España donde el alquiler de habitaciones supera en muchas ocasiones el precio de una vivienda por mes.

Te esperamos, a partir de las 17:00h en Antena 3, con Sonsoles Ónega.

"¡Qué pasada!": Susana cae en el gajo de los mil euros, multiplica por dos y resuelve por un dineral

PSOE FINANCIACIÓN ILEGAL

Susana Díaz no pone la mano en el fuego por la financiación ilegal del PSOE: "Tampoco me esperaba lo de Cerdán"

¿Qué coste tendrá para los empresarios implantar la atención en catalán? hacemos cuentas con Arturo Fernández
Pacto Junts catalán

Esto es lo que les va a costar a los empresarios dar atención telefónica en catalán a sus clientes

Susana acapara los aplausos de La ruleta al llevarse la Triple Prueba de Velocidad
Mejores momentos | 18 de septiembre

Susana comienza una carrera de fondo en La ruleta: “¡Vaya primer marcador!”
Mejores momentos | 18 de septiembre

La concursante no sabe lo que le espera durante todo el programa, solo que ya en el primer panel ha conseguido un marcador envidiable.

Arguiñano triunfa con uno de sus postres rápidos y originales: higos con helado
Para 4 personas

Qué forma tan original de consumir esta fruta de temporada, combinando frío y calor en un postre que se sale por completo de lo habitual.

Guiso de ternera con patatas y pera, de Arguiñano: una comida completa, equilibrada y reconfortante

El estilo Lara Croft destaca entre las caídas a la piscina del tercer programa de Juego de pelotas

Amigo madre autista severa

Juan Arturo, amigo de la madre encarcelada por matar a su hija con autismo severo, se rompe en directo: "Ella no estaba bien"

