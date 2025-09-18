Susana comienza una carrera de fondo en La ruleta: “¡Vaya primer marcador!”

Comienza La ruleta de la suerte como cada día, con tres concursantes que vienen a darlo todo para jugar, divertirse y ganar dinero, premios y quién sabe si también un coche.

Susana, la concursante del atril amarillo, se ha encontrado con la mejor suerte. Ha resuelto el primer panel del programa de hoy con un marcador que ya quisieran muchos.

Lo que no sabe aún es el camino que le queda por recorrer hasta el final del programa. ¿Conseguirá algo más o se quedará con este primer gran marcador? Sea como sea, la felicidad de la concursante al comenzar de esta forma ha puesto en pie al plató con una gran ola.