Mejores momentos | 18 de septiembre

Susana comienza una carrera de fondo en La ruleta: “¡Vaya primer marcador!”

La concursante no sabe lo que le espera durante todo el programa, solo que ya en el primer panel ha conseguido un marcador envidiable.

Susana comienza una carrera de fondo en La ruleta: "¡Vaya primer marcador!"

Comienza La ruleta de la suerte como cada día, con tres concursantes que vienen a darlo todo para jugar, divertirse y ganar dinero, premios y quién sabe si también un coche.

Susana, la concursante del atril amarillo, se ha encontrado con la mejor suerte. Ha resuelto el primer panel del programa de hoy con un marcador que ya quisieran muchos.

Lo que no sabe aún es el camino que le queda por recorrer hasta el final del programa. ¿Conseguirá algo más o se quedará con este primer gran marcador? Sea como sea, la felicidad de la concursante al comenzar de esta forma ha puesto en pie al plató con una gran ola.

Susana acapara los aplausos de La ruleta al llevarse la Triple Prueba de Velocidad

Qué carrerón está haciendo la concursante del atril amarillo en el que parece ser su día de suerte.

Susana comienza una carrera de fondo en La ruleta: “¡Vaya primer marcador!”

La concursante no sabe lo que le espera durante todo el programa, solo que ya en el primer panel ha conseguido un marcador envidiable.

