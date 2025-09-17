Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Fernando Esteso vuelve a cantar 'La Ramona': "Para los españoles existió, era para el pueblo"

¿Te acuerdas de la canción de 'La Ramosa'? Hemos recordado su éxito junto a Fernando Esteso que ha recibido a Sonsoles Ónega en su casa de Valencia.

Fernando Esteso vuelve a cantar 'La Ramona': "Para los españoles existió, era para el pueblo"

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Fernando Esteso ha sido uno de los mejores directores de cine de España. Sin embargo, también ha logrado convertirse en el rey de la canción del verano con 'La Ramona'.

Una canción que fue un auténtico éxito y que, a día de hoy, muchas personas continúan tarareándola. ¿Realmente existió la famosa Ramona?

Sonsoles Ónega le ha visitado en su casa de Valencia para charlar de toda la trayectoria del gran cineasta: "Cada vez estamos más sujetos a idiotas", ha confesado sobre si somos más libres ahora o no, respecto al humor.

¡Disfruta de Fernando Esteso cantando la mítica canción!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Fernando Esteso vuelve a cantar 'La Ramona': "Para los españoles existió, era para el pueblo"

Fernando Esteso vuelve a cantar 'La Ramona': "Para los españoles existió, era para el pueblo"

esteso

Fernando Esteso y la Academia de cine: "Yo no he estado subvencionado en mi vida"

bertin

Bertín Osborne sobre su omitida relación con Mar Flores: "Igual para ella no fue lo suficientemente importante"

El antiguo representante de Mar Flores sobre sus memorias: "Lo que dice son medias verdades"
Exclusiva

El antiguo representante de Mar Flores sobre sus memorias: "Lo que dice son medias verdades"

vivienda
Investigación

Personas mayores, rechazadas para alquilar un piso: “Es con quién tú quieres convivir"

boticaria
Consejos

Evita levantarte al baño por las noches con los consejos saludables de Boticaria García

¿Quién no se ha levantado en mitad de la noche para ir al baño? Si te ocurre, puede significar varias cosas, entre ellas, problemas de salud. Sin embargo, también depende de lo que comas por la noche.

antía
Denuncia

"Me acosaba encargando comida a restaurantes": la desesperante situación que vive Antía

Antía comenzó a hablar con un chico en redes sociales. Sin embargo, pone fin a la conversación, le bloquea y él comienza a acosarla. La denuncia está a la espera de la justicia.

pensiones

Lola, sin casarse durante 30 años para seguir siendo viuda: “Tengo que asegurar lo mío"

niña

"Era sonámbula": Muere la niña de cuatro años que cayó al vacío desde un quinto piso

Más allá de la línea roja

"Aquí no trabaja nadie, se come de la 'vital' ". Dentro del barrio 'Los Vikingos' de Córdoba

Publicidad