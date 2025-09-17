Fernando Esteso vuelve a cantar 'La Ramona': "Para los españoles existió, era para el pueblo"

Fernando Esteso ha sido uno de los mejores directores de cine de España. Sin embargo, también ha logrado convertirse en el rey de la canción del verano con 'La Ramona'.

Una canción que fue un auténtico éxito y que, a día de hoy, muchas personas continúan tarareándola. ¿Realmente existió la famosa Ramona?

Sonsoles Ónega le ha visitado en su casa de Valencia para charlar de toda la trayectoria del gran cineasta: "Cada vez estamos más sujetos a idiotas", ha confesado sobre si somos más libres ahora o no, respecto al humor.

¡Disfruta de Fernando Esteso cantando la mítica canción!