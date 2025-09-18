Guiso de ternera con patatas y pera, de Arguiñano: una comida completa, equilibrada y reconfortante

El guiso de ternera con patatas y pera no solo suena delicioso, sino que también es un plato lleno de ingredientes que aportan un montón de beneficios para la salud.

La carne te aportará proteínas que son fundamentales para mantener la masa muscular, fortalecer el sistema inmunológico y reparar tejidos. Y las patatas, a pesar de su mala fama en algunas dietas, son ricas en vitamina C, potasio y fibra, lo que ayuda a mantener la presión arterial en niveles saludables, mejorar la digestión y dar una sensación de saciedad duradera.

Ingredientes, para 4 personas

800 g de ternera para guisar (en dados de bocado)

1 cebolla

2 dientes de ajo

3 zanahorias

2 tomates grandes maduros

200 ml de vino tinto

½ l de caldo de carne

4 peras

4 patatas

Harina

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

4 clavos de olor

Perejil

Elaboración

Calienta una cazuela con 4 cucharadas de aceite. Salpimienta la carne, enharínala, introdúcela (a tandas) en la cazuela y dórala bien. Saca la carne a una fuente y resérvala.

Pela la cebolla y córtala en dados. Pela los ajos y lamínalos. Pela las zanahorias y córtalas en rodajas. Añade las hortalizas (a la misma cazuela donde has dorado la carne), sazónalas y rehógalas a fuego suave-medio durante 15 minutos.

Corta los tomates por la mitad, rállalos, agrégalos a la cazuela y cocina todo a fuego medio durante 15 minutos más.

Incorpora los clavos de olor, el vino, el caldo y la carne. Tapa la cazuela y cocina todo a fuego medio durante 30-35 minutos.

Pela las patatas, trocéalas (cascándolas) e incorpóralas a la cazuela. Lava las peras, añádelas, tapa y guisa todo durante 20-25 minutos a fuego suave. Espolvorea el guiso con un poco de perejil picado.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.

Consejo

Al enharinar la carne antes de dorarla y después hacer el guiso en la misma cazuela hace que la salsa engorde y espese. Si sois intolerantes al gluten podéis utilizar harina de arroz o de maíz.