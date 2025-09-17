Exclusiva
Fernando Esteso y la Academia de cine: "Yo no he estado subvencionado en mi vida"
Fernando Esteso nos ha recibido en su casa de Valencia tras atravesar un bache de salud. El director ha charlado con Sonsoles Ónega de su infancia, de los amores de su vida y, sobre todo, de su trayectoria profesional.
Fernando Esteso ha concedido una entrevista a Sonsoles Ónega. Un repaso a lo largo de su trayectoria donde ha habido tiempo para recordar su infancia y cómo se encuentra ahora tras atravesar un bache de salud.
El icono del cine y de la televisión ha recibido a la presentadora en su casa de Valencia. Juntos han viajado al pasado y el director ha confesado su relación con la Academia de cine: "Ya sabes como son en la Academia".
"Andrés Pajares me dio las gracias por hacer público que lo voté" ha comentado, añadiendo que: "Al final tengo el cariño de los compañeros, he hecho bastante por el cine".
"España no entendió que me separase de Pajares" ha confesado el cómico, a la vez que Emma Ozores, en plató, ha añadido: "Pajares y Esteso han hecho felices con su trabajo a muchísima gente".
