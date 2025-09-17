Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Fernando Esteso y la Academia de cine: "Yo no he estado subvencionado en mi vida"

Fernando Esteso nos ha recibido en su casa de Valencia tras atravesar un bache de salud. El director ha charlado con Sonsoles Ónega de su infancia, de los amores de su vida y, sobre todo, de su trayectoria profesional.

esteso

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Fernando Esteso ha concedido una entrevista a Sonsoles Ónega. Un repaso a lo largo de su trayectoria donde ha habido tiempo para recordar su infancia y cómo se encuentra ahora tras atravesar un bache de salud.

El icono del cine y de la televisión ha recibido a la presentadora en su casa de Valencia. Juntos han viajado al pasado y el director ha confesado su relación con la Academia de cine: "Ya sabes como son en la Academia".

"Andrés Pajares me dio las gracias por hacer público que lo voté" ha comentado, añadiendo que: "Al final tengo el cariño de los compañeros, he hecho bastante por el cine".

"España no entendió que me separase de Pajares" ha confesado el cómico, a la vez que Emma Ozores, en plató, ha añadido: "Pajares y Esteso han hecho felices con su trabajo a muchísima gente".

Fernando Esteso y sus pasadas adicciones: "He probado alguna cosa que no debería haber probado, ¿arrepentirme?"

esteso
Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

esteso

Fernando Esteso y la Academia de cine: "Yo no he estado subvencionado en mi vida"

bertin

Bertín Osborne sobre su omitida relación con Mar Flores: "Igual para ella no fue lo suficientemente importante"

El antiguo representante de Mar Flores sobre sus memorias: "Lo que dice son medias verdades"

El antiguo representante de Mar Flores sobre sus memorias: "Lo que dice son medias verdades"

vivienda
Investigación

Personas mayores, rechazadas para alquilar un piso: “Es con quién tú quieres convivir"

boticaria
Consejos

Evita levantarte al baño por las noches con los consejos saludables de Boticaria García

antía
Denuncia

"Me acosaba encargando comida a restaurantes": la desesperante situación que vive Antía

Antía comenzó a hablar con un chico en redes sociales. Sin embargo, pone fin a la conversación, le bloquea y él comienza a acosarla. La denuncia está a la espera de la justicia.

pensiones
Debate

Lola, sin casarse durante 30 años para seguir siendo viuda: “Tengo que asegurar lo mío"

Las pensiones por viudedad son tan variadas como casos existen en España. Hay quien prefiere perderla, otros mantenerla y, en ocasiones, no llegar ni a cobrarla, en función de cómo afecte a su jubilación.

niña

"Era sonámbula": Muere la niña de cuatro años que cayó al vacío desde un quinto piso

Más allá de la línea roja

"Aquí no trabaja nadie, se come de la 'vital' ". Dentro del barrio 'Los Vikingos' de Córdoba

A qué hora y dónde ver La Voz 2025: todo lo que necesitas saber antes del estreno

A qué hora y dónde ver La Voz 2025: todo lo que necesitas saber antes del estreno

Publicidad