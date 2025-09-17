Fernando Esteso y la Academia de cine: "Yo no he estado subvencionado en mi vida"

Fernando Esteso ha concedido una entrevista a Sonsoles Ónega. Un repaso a lo largo de su trayectoria donde ha habido tiempo para recordar su infancia y cómo se encuentra ahora tras atravesar un bache de salud.

El icono del cine y de la televisión ha recibido a la presentadora en su casa de Valencia. Juntos han viajado al pasado y el director ha confesado su relación con la Academia de cine: "Ya sabes como son en la Academia".

"Andrés Pajares me dio las gracias por hacer público que lo voté" ha comentado, añadiendo que: "Al final tengo el cariño de los compañeros, he hecho bastante por el cine".

"España no entendió que me separase de Pajares" ha confesado el cómico, a la vez que Emma Ozores, en plató, ha añadido: "Pajares y Esteso han hecho felices con su trabajo a muchísima gente".