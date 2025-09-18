Susana acapara los aplausos de La ruleta al llevarse la Triple Prueba de Velocidad

Con tres frases de Gloria Fuertes que los concursantes han tenido que resolver, Susana ha sido la gran agraciada de esta Triple Prueba de Velocidad.

Si bien el primer panel se les ha resistido a los tres concursantes, ha sido la del atril amarillo la que ha terminado cantando una famosa melodía infantil.

“¡Has estado muy rápida!”, le confirma Jorge Fernández al terminar la prueba de velocidad. Y es que Susana ha sido realmente veloz tanto para ver el panel como para darle al pulsador antes que sus compañeros de atril.