Bertín Osborne sobre su omitida relación con Mar Flores: "Igual para ella no fue lo suficientemente importante"

La modelo internacional mantuvo una relación con el cantante, pero ha decidido no mencionarlo en sus memorias. Ya habló en su momento y señaló que fue un momento muy doloroso para ella.

“Bertín es capaz de manejar a las mujeres como le da la gana: a mí me cautivó y luego sufrí mucho”, señalaba Mar Flores en el año 1991. Se conocieron trabajando en un programa de televisión. Un romance breve, pero apasionado

En dicha entrevista, Mar Flores confesaba que Bertín la engañaba y que lo supo gracias a su entorno. La relación avanza hasta que él decide romper. Una ruptura que le cuesta mucho superar.

Pilar Vidal, colaboradora de Y ahora Sonsoles, ha hablado con Bertín Osborne sobre qué le parece que Mar Flores no le mencione en sus memorias