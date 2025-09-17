Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Recuerdos

Bertín Osborne sobre su omitida relación con Mar Flores: "Igual para ella no fue lo suficientemente importante"

Mar Flores ha hecho un repaso por algunos episodios de su vida en ‘Mar en calma’. A través de las páginas se pueden leer nombre como Carlo Costanza, Ana Obregón, Lequio, etc. Pero, ¿qué ocurre con Bertín Osborne?

bertin

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

La modelo internacional mantuvo una relación con el cantante, pero ha decidido no mencionarlo en sus memorias. Ya habló en su momento y señaló que fue un momento muy doloroso para ella.

“Bertín es capaz de manejar a las mujeres como le da la gana: a mí me cautivó y luego sufrí mucho”, señalaba Mar Flores en el año 1991. Se conocieron trabajando en un programa de televisión. Un romance breve, pero apasionado

En dicha entrevista, Mar Flores confesaba que Bertín la engañaba y que lo supo gracias a su entorno. La relación avanza hasta que él decide romper. Una ruptura que le cuesta mucho superar.

Pilar Vidal, colaboradora de Y ahora Sonsoles, ha hablado con Bertín Osborne sobre qué le parece que Mar Flores no le mencione en sus memorias

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Fernando Esteso vuelve a cantar 'La Ramona': "Para los españoles existió, era para el pueblo"

Fernando Esteso vuelve a cantar 'La Ramona': "Para los españoles existió, era para el pueblo"

esteso

Fernando Esteso y la Academia de cine: "Yo no he estado subvencionado en mi vida"

bertin

Bertín Osborne sobre su omitida relación con Mar Flores: "Igual para ella no fue lo suficientemente importante"

El antiguo representante de Mar Flores sobre sus memorias: "Lo que dice son medias verdades"
Exclusiva

El antiguo representante de Mar Flores sobre sus memorias: "Lo que dice son medias verdades"

vivienda
Investigación

Personas mayores, rechazadas para alquilar un piso: “Es con quién tú quieres convivir"

boticaria
Consejos

Evita levantarte al baño por las noches con los consejos saludables de Boticaria García

¿Quién no se ha levantado en mitad de la noche para ir al baño? Si te ocurre, puede significar varias cosas, entre ellas, problemas de salud. Sin embargo, también depende de lo que comas por la noche.

antía
Denuncia

"Me acosaba encargando comida a restaurantes": la desesperante situación que vive Antía

Antía comenzó a hablar con un chico en redes sociales. Sin embargo, pone fin a la conversación, le bloquea y él comienza a acosarla. La denuncia está a la espera de la justicia.

pensiones

Lola, sin casarse durante 30 años para seguir siendo viuda: “Tengo que asegurar lo mío"

niña

"Era sonámbula": Muere la niña de cuatro años que cayó al vacío desde un quinto piso

Más allá de la línea roja

"Aquí no trabaja nadie, se come de la 'vital' ". Dentro del barrio 'Los Vikingos' de Córdoba

Publicidad